Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Двое сотрудников кирпичного завода пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в пятницу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Кроме того, в Красноармейском районе обломки БПЛА повредили еще один частный дом и здание насосной станции, уточнили в оперативном штабе.В пятницу утром силы противовоздушной обороны России отразили две воздушные атаки на Кубань. В первый раз сбили два вражеских дрона, спустя час – еще пять. Оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома.Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край, кубань, атаки всу, происшествия, безопасность, новости, славянск-на-кубани, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Двое сотрудников кирпичного завода пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в пятницу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Красноармейском районе обломки БПЛА повредили еще один частный дом и здание насосной станции, уточнили в оперативном штабе.
"В хуторе Трудобеликовском взрывная волна повредила окна частного дома. Таким образом, общее количество пострадавших домов в хуторе увеличилось до трех. Также обломки БПЛА обнаружили на одной из улиц, повреждений они не нанесли. В районе станицы Полтавской повреждены окна насосной станции сельскохозяйственного назначения. Оборудование не пострадало", - уточняется в сообщении.
В пятницу утром силы противовоздушной обороны России отразили две воздушные атаки на Кубань. В первый раз сбили два вражеских дрона, спустя час – еще пять.
Оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома.
Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.
В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
