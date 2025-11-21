https://crimea.ria.ru/20251121/novyy-udar-v-slavyanske-na-kubani-raneny-dvoe-rabochikh-kirpichnogo-zavoda-1151079984.html

Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода

Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода

Двое сотрудников кирпичного завода пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в пятницу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского... РИА Новости Крым, 21.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Двое сотрудников кирпичного завода пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в пятницу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Кроме того, в Красноармейском районе обломки БПЛА повредили еще один частный дом и здание насосной станции, уточнили в оперативном штабе.В пятницу утром силы противовоздушной обороны России отразили две воздушные атаки на Кубань. В первый раз сбили два вражеских дрона, спустя час – еще пять. Оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома.Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

