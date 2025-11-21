Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода
12:10 21.11.2025 (обновлено: 12:37 21.11.2025)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Двое сотрудников кирпичного завода пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани в пятницу. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Красноармейском районе обломки БПЛА повредили еще один частный дом и здание насосной станции, уточнили в оперативном штабе.
"В хуторе Трудобеликовском взрывная волна повредила окна частного дома. Таким образом, общее количество пострадавших домов в хуторе увеличилось до трех. Также обломки БПЛА обнаружили на одной из улиц, повреждений они не нанесли. В районе станицы Полтавской повреждены окна насосной станции сельскохозяйственного назначения. Оборудование не пострадало", - уточняется в сообщении.
Оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома.
Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.
В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.