Рейтинг@Mail.ru
На западе Крыма пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/na-zapade-kryma-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya--1151082477.html
На западе Крыма пройдут антитеррористические учения
На западе Крыма пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 21.11.2025
На западе Крыма пройдут антитеррористические учения
В городе Саки на западе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T13:32
2025-11-21T13:33
учения
теракт
саки
юлия предыбайло
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437000_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9659a0061938613da4f228a5c1a344c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Юлия Предыбайло.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437000_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f3e962c7d244bdea49c9871e54cae41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
учения, теракт, саки, юлия предыбайло, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На западе Крыма пройдут антитеррористические учения

В городе Саки на западе Крыма проведут антитеррористические учения

13:32 21.11.2025 (обновлено: 13:33 21.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Юлия Предыбайло.

"Сегодня, 21 ноября, на территории города правоохранительными органами будут проводиться учения по отработке алгоритма действий в случае совершения террористического акта", - написала она в своем Telegram-канале.

Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УченияТерактСакиЮлия ПредыбайлоКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Почему признание Крыма появилось в мирном плане США
15:41Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
15:2812 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
15:09Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль
15:01Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым
14:32Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
14:17Истребитель разбился на авиашоу в Дубае – пилот погиб
14:05Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ
13:49В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
13:45Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе
13:32На западе Крыма пройдут антитеррористические учения
13:24Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю
13:20Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области
13:17В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
12:58Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта
12:49Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
12:39Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
12:14План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
12:10Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода
12:02В Севастополе эвакуируют гимназию
Лента новостейМолния