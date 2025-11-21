https://crimea.ria.ru/20251121/na-zapade-kryma-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya--1151082477.html
На западе Крыма пройдут антитеррористические учения
В городе Саки на западе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма в пятницу пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Юлия Предыбайло.Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
