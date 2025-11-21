https://crimea.ria.ru/20251121/na-yuge-rossii-sbili-12-vrazheskikh-bpla--1151076756.html
На юге России сбили 12 вражеских БПЛА
Российские силы ПВО за час уничтожили 12 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Астраханской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за час уничтожили 12 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Астраханской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что семь вражеских дронов сбиты над территорией Астраханской области и пять – над Краснодарским краем.В пятницу утром силы противовоздушной обороны России уничтожили 6 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Кубанью. До этого оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома. Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человекНад Крымом сбили беспилотникАтака беспилотников на Рязань – что известно
