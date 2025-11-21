https://crimea.ria.ru/20251121/na-ukraine-povrezhdeny-vse-krupnye-tes-i-ges-minenergo-1151095316.html
На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, заявило Министерство энергетики.Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, но с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указывал, что предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов. Температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:13 21.11.2025 (обновлено: 18:16 21.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, заявило Министерство энергетики.
"Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне. <...> Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, но с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указывал, что предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов. Температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
