Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
Инфографика
Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
21 ноября 1910 года в поселке Кача в Севастополе открылась Севастопольская офицерская школа авиации, в дальнейшем — Качинское высшее военное летное училище.
21.11.2025
2025-11-21T17:41
инфографика
история
авиация
севастополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. 21 ноября 1910 года в поселке Кача в Севастополе открылась Севастопольская офицерская школа авиации, в дальнейшем — Качинское высшее военное летное училище. Из его стен вышли 117 Георгиевских кавалеров, в том числе восемь полных Георгиевских кавалеров Русской императорской авиации и 369 Героев Советского Союза и России. В их числе Петр Нестеров, Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, Полина Осипенко и другие отечественные асы.Севастопольская авиашкола стала вторым подобным заведением в России после Гатчинской и первой в стране, специализирующейся на подготовке военных летчиков.Школа была создана по особому распоряжению императора Николая II, а ее покровителем был шеф русской авиации великий князь Александр Михайлович.Аэродром находился на Куликовом поле. В 1910 году в школе насчитывалось восемь самолетов. Мощность их двигателей колебалась от 40 до 50 лошадиных сил, а скорость полета едва достигала 70 км/ч. Первый выпуск квалифицированных летчиков из авиашколы состоялся в 1911 году.Первые пять лет работа Севастопольской офицерской школы финансировалась за счет пожертвований частных лиц. Преподавательский состав формировался из русских и иностранных офицеров. В период с 1910 по 1917 годы летная школа в Каче подготовила 609 военных летчиков.Здесь были воспитаны первый военный летчик России Михаил Ефимов, автор "мертвой петли" Петр Нестеров, победитель "штопора" Константин Арцеулов, сын Иосифа Сталина Василий Сталин, Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, а также летчики-космонавты Валерий Быковский, Владимир Шаталов, Анатолий Березовой и Виктор Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
история, авиация, севастополь, крым, инфографика
Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе

115 лет исполнилось со дня открытия Севастопольской офицерской школы авиации

17:41 21.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. 21 ноября 1910 года в поселке Кача в Севастополе открылась Севастопольская офицерская школа авиации, в дальнейшем — Качинское высшее военное летное училище.
Из его стен вышли 117 Георгиевских кавалеров, в том числе восемь полных Георгиевских кавалеров Русской императорской авиации и 369 Героев Советского Союза и России. В их числе Петр Нестеров, Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, Полина Осипенко и другие отечественные асы.
115 лет офицерской школы военных летчиков в Севастополе. Инфографика115 лет офицерской школы военных летчиков в Севастополе. Инфографика
Севастопольская авиашкола стала вторым подобным заведением в России после Гатчинской и первой в стране, специализирующейся на подготовке военных летчиков.
Школа была создана по особому распоряжению императора Николая II, а ее покровителем был шеф русской авиации великий князь Александр Михайлович.
Аэродром находился на Куликовом поле. В 1910 году в школе насчитывалось восемь самолетов. Мощность их двигателей колебалась от 40 до 50 лошадиных сил, а скорость полета едва достигала 70 км/ч. Первый выпуск квалифицированных летчиков из авиашколы состоялся в 1911 году.
Первые пять лет работа Севастопольской офицерской школы финансировалась за счет пожертвований частных лиц. Преподавательский состав формировался из русских и иностранных офицеров. В период с 1910 по 1917 годы летная школа в Каче подготовила 609 военных летчиков.
В Качинской авиашколе учились летному делу первые женщины – Герои Советского Союза: Полина Осипенко, Марина Раскова, Валентина Гризодубова. Они установили пять международных авиационных рекордов среди женщин, а также осуществили первые беспосадочные перелеты.
Здесь были воспитаны первый военный летчик России Михаил Ефимов, автор "мертвой петли" Петр Нестеров, победитель "штопора" Константин Арцеулов, сын Иосифа Сталина Василий Сталин, Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, а также летчики-космонавты Валерий Быковский, Владимир Шаталов, Анатолий Березовой и Виктор Афанасьев.
