Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе

Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе

2025-11-21T17:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. 21 ноября 1910 года в поселке Кача в Севастополе открылась Севастопольская офицерская школа авиации, в дальнейшем — Качинское высшее военное летное училище. Из его стен вышли 117 Георгиевских кавалеров, в том числе восемь полных Георгиевских кавалеров Русской императорской авиации и 369 Героев Советского Союза и России. В их числе Петр Нестеров, Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, Полина Осипенко и другие отечественные асы.Севастопольская авиашкола стала вторым подобным заведением в России после Гатчинской и первой в стране, специализирующейся на подготовке военных летчиков.Школа была создана по особому распоряжению императора Николая II, а ее покровителем был шеф русской авиации великий князь Александр Михайлович.Аэродром находился на Куликовом поле. В 1910 году в школе насчитывалось восемь самолетов. Мощность их двигателей колебалась от 40 до 50 лошадиных сил, а скорость полета едва достигала 70 км/ч. Первый выпуск квалифицированных летчиков из авиашколы состоялся в 1911 году.Первые пять лет работа Севастопольской офицерской школы финансировалась за счет пожертвований частных лиц. Преподавательский состав формировался из русских и иностранных офицеров. В период с 1910 по 1917 годы летная школа в Каче подготовила 609 военных летчиков.Здесь были воспитаны первый военный летчик России Михаил Ефимов, автор "мертвой петли" Петр Нестеров, победитель "штопора" Константин Арцеулов, сын Иосифа Сталина Василий Сталин, Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, а также летчики-космонавты Валерий Быковский, Владимир Шаталов, Анатолий Березовой и Виктор Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

