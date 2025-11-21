Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост - обстановка утром в пятницу

На Крымском мосту утром в пятницу нет очередей

10:16 21.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
