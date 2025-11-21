https://crimea.ria.ru/20251121/krymskiy-most---obstanovka-utrom-v-pyatnitsu-1151076631.html
Крымский мост - обстановка утром в пятницу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
