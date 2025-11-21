https://crimea.ria.ru/20251121/krymskiy-most---obstanovka-utrom-v-pyatnitsu-1151076631.html

Крымский мост - обстановка утром в пятницу

Крымский мост - обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Крымский мост - обстановка утром в пятницу

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T10:16

2025-11-21T10:16

2025-11-21T10:16

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675963_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b9675820aa621144b3792953042cc1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь