https://crimea.ria.ru/20251121/krupneyshiy-optovo-raspredelitelnyy-tsentr-otkroetsya-v-krymu-v-dekabre-1151079234.html

Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре

Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре

В Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли... РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T11:48

2025-11-21T11:48

2025-11-21T11:48

крым

симферопольский район

анушаван агаджанян

минпромторг рк

новости крыма

промышленность в крыму

производство в крыму

логистика

продовольственная безопасность крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151079023_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e49c1ab1b3e0d4902143f9b06b49fb5c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян, центр планируют ввести в эксплуатацию в декабре.По его словам, строительство идет по графику. Появление такого крупного объекта даст мощнейший импульс развитию внутренней торговли региона. Объем частных инвестиций составит более 10 млрд рублей. При этом 92% оборудования – российское, что усиливает технологическую независимость региона, акцентировал он.В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова, сообщал ранее Агаджанян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет новый оптово-логистический центр в КрымуПродукты в Крыму станут дешевле после постройки ОРЦ - инвесторСколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, анушаван агаджанян, минпромторг рк, новости крыма, промышленность в крыму, производство в крыму, логистика, продовольственная безопасность крыма