21.11.2025
Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
В Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T11:48
2025-11-21T11:48
крым
симферопольский район
анушаван агаджанян
минпромторг рк
новости крыма
промышленность в крыму
производство в крыму
логистика
продовольственная безопасность крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян, центр планируют ввести в эксплуатацию в декабре.По его словам, строительство идет по графику. Появление такого крупного объекта даст мощнейший импульс развитию внутренней торговли региона. Объем частных инвестиций составит более 10 млрд рублей. При этом 92% оборудования – российское, что усиливает технологическую независимость региона, акцентировал он.В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова, сообщал ранее Агаджанян.
крым
симферопольский район
крым, симферопольский район, анушаван агаджанян, минпромторг рк, новости крыма, промышленность в крыму, производство в крыму, логистика, продовольственная безопасность крыма
Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре

Под Симферополем в декабре откроется крупнейший в Крыму оптово-распределительный центр

11:48 21.11.2025
 
© Минпромторг Крыма
Крупнейший оптово-распределительный центр под Симферополем
© Минпромторг Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян, центр планируют ввести в эксплуатацию в декабре.
"Площадь комплекса – 58,9 тысяч квадратных метров, из них 52,7 тысяч "квадратов" – складские помещения. Вместимость – 60 тысяч паллетомест, объем складской зоны – 102 тысячи кубометров. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Для проекта предусмотрена компенсация строительно-монтажных работ – 1,2 млрд рублей", – написал министр в своем Telegram-канале.
По его словам, строительство идет по графику. Появление такого крупного объекта даст мощнейший импульс развитию внутренней торговли региона. Объем частных инвестиций составит более 10 млрд рублей. При этом 92% оборудования – российское, что усиливает технологическую независимость региона, акцентировал он.
"Благодаря открытию оптово-распределительного центра будет создано порядка 950 рабочих мест. В работе будут использоваться роботизированные системы и технологии с элементами ИИ", –добавил Агаджанян.
В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова, сообщал ранее Агаджанян.
