Истребитель разбился на авиашоу в Дубае – пилот погиб
В Дубае на международной авиавыставке разбился индийский истребитель Tejas. Пилот погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС Индии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Дубае на международной авиавыставке разбился индийский истребитель Tejas. Пилот погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС Индии.Причины катастрофы устанавливаются. По данным правительства Индии, на видео момента крушения попал плановый, преднамеренный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха и бортовой системы генерации кислорода самолета, что является стандартной процедурой для самолетов, эксплуатируемых в таких условиях, а не утечка масла.Многоцелевой сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited и минобороны Индии. Разработка этих самолетов продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило его разработку в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.
14:17 21.11.2025 (обновлено: 14:43 21.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Дубае на международной авиавыставке разбился индийский истребитель Tejas. Пилот погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС Индии.
"Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение во время показательных выступлений на Дубайском авиасалоне сегодня. Пилот погиб", - сообщили в структуре.
Причины катастрофы устанавливаются. По данным правительства Индии, на видео момента крушения попал плановый, преднамеренный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха и бортовой системы генерации кислорода самолета, что является стандартной процедурой для самолетов, эксплуатируемых в таких условиях, а не утечка масла.
Многоцелевой сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited и минобороны Индии. Разработка этих самолетов продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило его разработку в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.
