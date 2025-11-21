Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн
Бывший исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Башкортостана Алан Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Башкортостана Алан Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и получении взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, фигурант получил от руководства коммерческой фирмы через посредника более 37 млн рублей. За полученное "вознаграждение" он обещал оказать содействие в заключении контрактов на подряды в дорожном хозяйстве Уфы, своевременной их оплате, а также общее покровительство по службе. В случае отказа передать взятку обвиняемый пригрозил фирме препятствовать ее законной деятельности.Стороны договорились о передаче денег в размере 10% от суммы каждого заключенного государственного контракта. Всего было заключено шесть договоров на сумму свыше 560 млн рублей.Суд постановил конфисковать в доход государства свыше 37 млн рублей, полученных в качестве взятки, земельный участок и два жилых дома. Также чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.Ранее в Крыму задержали заместителя главы администрации Ялты – начальника департамента капстроя. Чиновнице вменяется получение взятки в размере 2,5 млн рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн

Бывший и.о. вице-премьера Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн рублей

09:44 21.11.2025
 
© Прокуратура Республик БашкортостанЛенинский районный суд г. Уфы рассматривает дело в отношении и.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева
Ленинский районный суд г. Уфы рассматривает дело в отношении и.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева
© Прокуратура Республик Башкортостан
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Башкортостана Алан Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и получении взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, фигурант получил от руководства коммерческой фирмы через посредника более 37 млн рублей. За полученное "вознаграждение" он обещал оказать содействие в заключении контрактов на подряды в дорожном хозяйстве Уфы, своевременной их оплате, а также общее покровительство по службе. В случае отказа передать взятку обвиняемый пригрозил фирме препятствовать ее законной деятельности.
Стороны договорились о передаче денег в размере 10% от суммы каждого заключенного государственного контракта. Всего было заключено шесть договоров на сумму свыше 560 млн рублей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (свыше 560 млн рублей) с лишением права в течение 12 лет занимать определенные должности", - говорится в сообщении.
Суд постановил конфисковать в доход государства свыше 37 млн рублей, полученных в качестве взятки, земельный участок и два жилых дома. Также чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.
Ранее в Крыму задержали заместителя главы администрации Ялты – начальника департамента капстроя. Чиновнице вменяется получение взятки в размере 2,5 млн рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.
