https://crimea.ria.ru/20251121/eks-vitse-premer-bashkirii-poluchil-13-let-kolonii-za-vzyatku-v-37-mln-1151075841.html

Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн

Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн

Бывший исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Башкортостана Алан Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в... РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T09:44

2025-11-21T09:44

2025-11-21T09:44

взятка

башкирия

новости

приговор

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151076179_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_c236507b0b33f4b0c893e3fd7824fb7b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Башкортостана Алан Марзаев приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и получении взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, фигурант получил от руководства коммерческой фирмы через посредника более 37 млн рублей. За полученное "вознаграждение" он обещал оказать содействие в заключении контрактов на подряды в дорожном хозяйстве Уфы, своевременной их оплате, а также общее покровительство по службе. В случае отказа передать взятку обвиняемый пригрозил фирме препятствовать ее законной деятельности.Стороны договорились о передаче денег в размере 10% от суммы каждого заключенного государственного контракта. Всего было заключено шесть договоров на сумму свыше 560 млн рублей.Суд постановил конфисковать в доход государства свыше 37 млн рублей, полученных в качестве взятки, земельный участок и два жилых дома. Также чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.Ранее в Крыму задержали заместителя главы администрации Ялты – начальника департамента капстроя. Чиновнице вменяется получение взятки в размере 2,5 млн рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взяткуВ Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армииДело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд

башкирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, башкирия, новости, приговор, закон и право