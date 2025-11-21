https://crimea.ria.ru/20251121/bolshaya-moralnaya-pobeda-v-krymu-otsenili-proekt-mirnogo-plana-ssha-1151075659.html

Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Международное признание российского статуса Крыма станет большой моральной победой для полуострова и важнейшим политическим уроком для Запада. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов, комментируя просочившийся в СМИ проект так называемого "мирного плана" США по Украине, одним из пунктов которого значится признание российской принадлежности Крыма.Он указал, что пока "мирный план" – совершенно неофициальная информация, своего рода "предположения о предложениях". При этом, по словам главы Госсовета Крыма, "озвученные позиции выглядят вполне реалистично, потому и обсуждать их не бессмысленно"."Что касается украинской государственности, для нее это ужасный конец, который лучше ужаса без конца. Это не только полное банкротство идеи евроинтеграции, это завершение проекта "Украина" образца 2014 года, а возможно и образца 1991 года. Но это не только конец целой исторической эпохи, но и начало новой", - считает Константинов.По мнению политика, шансы на восстановление украинской государственности будут сохранены, если народ без внутреннего давления осознает себя, свою подлинную идентичность и политические потребности. Если эти принципы будут сводиться к прежней радикальной русофобии, никакого будущего у такой Украины нет, уверен глава крымского парламента.В средствах массовой информации США накануне стала распространяться информация о том, что Вашингтон проводит тайные консультации с Москвой, касающиеся разработки нового плана разрешения конфликта на Украине. Позже американские и британские СМИ опубликовали детали этого документа, так называемого "мирного плана из 28 пунктов". В нем среди прочего США соглашаются, что Крым – регион России, Киеву следует отказаться от всего Донбасса и уменьшить вдвое численность ВСУ, наделить русский язык статусом государственного на Украине и признать официальный статуса УПЦ, запретить размещение иностранных войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктовТрамп одобрил план по Украине с российским Крымом

2025

крым, владимир константинов, украина, россия, сша, политика, внешняя политика, мнения