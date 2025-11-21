https://crimea.ria.ru/20251121/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-roditeli-pogibli-4-letniy-malysh-ranen-1151096595.html

Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен

Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен

Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок тяжело ранен при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области

2025-11-21T19:11

2025-11-21T19:11

2025-11-21T19:12

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок тяжело ранен при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что после оказания помощи бригада скорой транспортирует ребенка в детскую областную клиническую больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

2025

Новости

