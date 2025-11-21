Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок тяжело ранен при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области,... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T19:11
2025-11-21T19:12
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок тяжело ранен при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что после оказания помощи бригада скорой транспортирует ребенка в детскую областную клиническую больницу.
белгородская область
вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен

Два человека погибли, ребенок ранен в Белгородской области после атаки ВСУ - Гладков

19:11 21.11.2025 (обновлено: 19:12 21.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок тяжело ранен при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое - супруги. От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким… Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили мальчика в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после оказания помощи бригада скорой транспортирует ребенка в детскую областную клиническую больницу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вячеслав ГладковБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
