Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
2025-11-21T19:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым Супружеская пара погибла, их четырехлетний ребенок тяжело ранен при целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что после оказания помощи бригада скорой транспортирует ребенка в детскую областную клиническую больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:11 21.11.2025