Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/Kakoy-segodnya-prazdnik-21-noyabrya-1118965380.html
Какой сегодня праздник: 21 ноября
Какой сегодня праздник: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Какой сегодня праздник: 21 ноября
Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. В России с профессиональным праздником поздравляют бухгалтеров и работников налоговых органов. В этот день в... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T00:00
2025-11-21T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110496/84/1104968454_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_9c70e885888756fe7948173072985808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. В России с профессиональным праздником поздравляют бухгалтеров и работников налоговых органов. В этот день в 1783 состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре, а в 1877 Томас Эдисон придумал фонограф. Именинники дня – американская актриса, продюсер, режиссер Голди Хоун, исландская певица Бьорк.Что празднуют в миреВ 1996 году Генеральная Ассамблея ООН установила дату празднования Всемирного Дня телевидения, приурочив этот праздник к проведению первого международного телевизионного форума. Кстати, первый российский серийный телевизор был выпущен в 1949 году и назывался КВН-49 в честь его создателей Кенигсона, Варшавского и Николаевского.Внимание, минутка эрудиции! Знаете ли вы, что у бухгалтеров есть собственный герб? В его центре – солнце, весы и кривая Бернулли. Автор символа – французский ученый Жан-Батист Дюмарше – объяснял это так: "Бухгалтерия, подобно солнцу, освещает хозяйственную деятельность человека, весы являются олицетворением баланса, а кривая Бернулли, похожая на спираль, говорит о том, что эта профессия будет существовать во веки веков". Вот она, истинная любовь к бухгалтерии! Кстати, сегодня День бухгалтера в России.Пока бухгалтеры сводят дебет с кредитом и гордятся наличием герба, налоговики во всем мире придумывают самые необычные налоги: так, в Австрии существует налог на гипс, в Германии – на воробьев, в Италии – на тень. А в Эстонии пошли еще дальше и ввели налог на коровьи газы (простите, но из песни слов не выкинешь). Работники отечественных налоговых органов пока до такого не додумались. За что мы их искренне благодарим и поздравляем с профессиональным праздником!Знаменательные датыЖили-были в Париже два брата – Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн по фамилии Монгольфье. Оба сильно мечтали летать и поэтому придумали воздушный шар. Первый полет людей на этом шаре произошел 21 ноября 1783 года. Сами братья не полетели – им это лично запретил король Людовик XVI. Полетели химик Жан-Франсуа Пилатр де Розье и его друг маркиз Франсуа д’Арланд. (Видимо, их Людовику было не очень жалко.) В любом случае, все завершилось благополучно: воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут преодолели расстояние в 9 км, благополучно приземлившись вблизи дороги на Фонтенбло.В этот день в 1877 году, во время работы над созданием телефона и телеграфа, известный изобретать Томас Эдиссон случайно записал звук собственного голоса. "Хм, тоже хорошо", – подумал изобретатель и назвал первое звукозаписывающее устройство фонографом. А телефон потом вместо него изобрел Александр Грейам Белл.Кто родился в этот деньСвое 80-летие сегодня отмечает оскароносная американская актриса Голди Хоун, многие роли которой вошли в классику голливудского кино ("Птичка на проводе", "Грязная игра", "Клуб первых жен", "Рядовой Бенджамин", "Домохозяйка", "Сестрички Бэнгер"). Актриса увлекается восточной философией, является приверженцем буддизма и воспитывала своих детей в традициях восточной духовности.Исландской певице Бьорк сегодня 60. Кстати, Бьорк – это не сценический псевдоним, как думают многие, а настоящее имя исполнительницы. А вот фамилии как таковые в Исландии не приняты. Зато у певицы есть отчество, но выговорить его практически невозможно – Гудмундсдоттир.Также в этот день родились французский философ-просветитель XVIII века Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский, российский футболист Георгий Джикия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110496/84/1104968454_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a256e63676160dc04cb97f1841f60ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 21 ноября

Что празднуют в России и в мире 21 ноября

00:00 21.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТелевидение
Телевидение - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. В России с профессиональным праздником поздравляют бухгалтеров и работников налоговых органов. В этот день в 1783 состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре, а в 1877 Томас Эдисон придумал фонограф. Именинники дня – американская актриса, продюсер, режиссер Голди Хоун, исландская певица Бьорк.

Что празднуют в мире

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН установила дату празднования Всемирного Дня телевидения, приурочив этот праздник к проведению первого международного телевизионного форума. Кстати, первый российский серийный телевизор был выпущен в 1949 году и назывался КВН-49 в честь его создателей Кенигсона, Варшавского и Николаевского.
Внимание, минутка эрудиции! Знаете ли вы, что у бухгалтеров есть собственный герб? В его центре – солнце, весы и кривая Бернулли. Автор символа – французский ученый Жан-Батист Дюмарше – объяснял это так: "Бухгалтерия, подобно солнцу, освещает хозяйственную деятельность человека, весы являются олицетворением баланса, а кривая Бернулли, похожая на спираль, говорит о том, что эта профессия будет существовать во веки веков". Вот она, истинная любовь к бухгалтерии! Кстати, сегодня День бухгалтера в России.
Пока бухгалтеры сводят дебет с кредитом и гордятся наличием герба, налоговики во всем мире придумывают самые необычные налоги: так, в Австрии существует налог на гипс, в Германии – на воробьев, в Италии – на тень. А в Эстонии пошли еще дальше и ввели налог на коровьи газы (простите, но из песни слов не выкинешь). Работники отечественных налоговых органов пока до такого не додумались. За что мы их искренне благодарим и поздравляем с профессиональным праздником!

Знаменательные даты

Жили-были в Париже два брата – Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн по фамилии Монгольфье. Оба сильно мечтали летать и поэтому придумали воздушный шар. Первый полет людей на этом шаре произошел 21 ноября 1783 года. Сами братья не полетели – им это лично запретил король Людовик XVI. Полетели химик Жан-Франсуа Пилатр де Розье и его друг маркиз Франсуа д’Арланд. (Видимо, их Людовику было не очень жалко.) В любом случае, все завершилось благополучно: воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут преодолели расстояние в 9 км, благополучно приземлившись вблизи дороги на Фонтенбло.
В этот день в 1877 году, во время работы над созданием телефона и телеграфа, известный изобретать Томас Эдиссон случайно записал звук собственного голоса. "Хм, тоже хорошо", – подумал изобретатель и назвал первое звукозаписывающее устройство фонографом. А телефон потом вместо него изобрел Александр Грейам Белл.

Кто родился в этот день

Свое 80-летие сегодня отмечает оскароносная американская актриса Голди Хоун, многие роли которой вошли в классику голливудского кино ("Птичка на проводе", "Грязная игра", "Клуб первых жен", "Рядовой Бенджамин", "Домохозяйка", "Сестрички Бэнгер"). Актриса увлекается восточной философией, является приверженцем буддизма и воспитывала своих детей в традициях восточной духовности.
Исландской певице Бьорк сегодня 60. Кстати, Бьорк – это не сценический псевдоним, как думают многие, а настоящее имя исполнительницы. А вот фамилии как таковые в Исландии не приняты. Зато у певицы есть отчество, но выговорить его практически невозможно – Гудмундсдоттир.
Также в этот день родились французский философ-просветитель XVIII века Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский, российский футболист Георгий Джикия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
22:42Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день
22:36Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
22:04Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
21:34"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
21:28Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
21:16Путин провел совещание с военным блоком - что известно
21:13Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
21:07Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
20:48Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
20:23В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
20:08Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
19:45Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
19:28От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
Лента новостейМолния