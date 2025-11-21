https://crimea.ria.ru/20251121/Kakoy-segodnya-prazdnik-21-noyabrya-1118965380.html

Какой сегодня праздник: 21 ноября

Какой сегодня праздник: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Какой сегодня праздник: 21 ноября

Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. В России с профессиональным праздником поздравляют бухгалтеров и работников налоговых органов. В этот день в...

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. В России с профессиональным праздником поздравляют бухгалтеров и работников налоговых органов. В этот день в 1783 состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре, а в 1877 Томас Эдисон придумал фонограф. Именинники дня – американская актриса, продюсер, режиссер Голди Хоун, исландская певица Бьорк.Что празднуют в миреВ 1996 году Генеральная Ассамблея ООН установила дату празднования Всемирного Дня телевидения, приурочив этот праздник к проведению первого международного телевизионного форума. Кстати, первый российский серийный телевизор был выпущен в 1949 году и назывался КВН-49 в честь его создателей Кенигсона, Варшавского и Николаевского.Внимание, минутка эрудиции! Знаете ли вы, что у бухгалтеров есть собственный герб? В его центре – солнце, весы и кривая Бернулли. Автор символа – французский ученый Жан-Батист Дюмарше – объяснял это так: "Бухгалтерия, подобно солнцу, освещает хозяйственную деятельность человека, весы являются олицетворением баланса, а кривая Бернулли, похожая на спираль, говорит о том, что эта профессия будет существовать во веки веков". Вот она, истинная любовь к бухгалтерии! Кстати, сегодня День бухгалтера в России.Пока бухгалтеры сводят дебет с кредитом и гордятся наличием герба, налоговики во всем мире придумывают самые необычные налоги: так, в Австрии существует налог на гипс, в Германии – на воробьев, в Италии – на тень. А в Эстонии пошли еще дальше и ввели налог на коровьи газы (простите, но из песни слов не выкинешь). Работники отечественных налоговых органов пока до такого не додумались. За что мы их искренне благодарим и поздравляем с профессиональным праздником!Знаменательные датыЖили-были в Париже два брата – Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн по фамилии Монгольфье. Оба сильно мечтали летать и поэтому придумали воздушный шар. Первый полет людей на этом шаре произошел 21 ноября 1783 года. Сами братья не полетели – им это лично запретил король Людовик XVI. Полетели химик Жан-Франсуа Пилатр де Розье и его друг маркиз Франсуа д’Арланд. (Видимо, их Людовику было не очень жалко.) В любом случае, все завершилось благополучно: воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут преодолели расстояние в 9 км, благополучно приземлившись вблизи дороги на Фонтенбло.В этот день в 1877 году, во время работы над созданием телефона и телеграфа, известный изобретать Томас Эдиссон случайно записал звук собственного голоса. "Хм, тоже хорошо", – подумал изобретатель и назвал первое звукозаписывающее устройство фонографом. А телефон потом вместо него изобрел Александр Грейам Белл.Кто родился в этот деньСвое 80-летие сегодня отмечает оскароносная американская актриса Голди Хоун, многие роли которой вошли в классику голливудского кино ("Птичка на проводе", "Грязная игра", "Клуб первых жен", "Рядовой Бенджамин", "Домохозяйка", "Сестрички Бэнгер"). Актриса увлекается восточной философией, является приверженцем буддизма и воспитывала своих детей в традициях восточной духовности.Исландской певице Бьорк сегодня 60. Кстати, Бьорк – это не сценический псевдоним, как думают многие, а настоящее имя исполнительницы. А вот фамилии как таковые в Исландии не приняты. Зато у певицы есть отчество, но выговорить его практически невозможно – Гудмундсдоттир.Также в этот день родились французский философ-просветитель XVIII века Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский, российский футболист Георгий Джикия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

