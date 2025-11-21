https://crimea.ria.ru/20251121/47-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-atak-vsu-za-mesyats-1151074857.html

47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за указанный период выпущено почти 14 тысяч боеприпасов. Пострадали села в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях, а также города Саратов, Новороссийск, Волгоград.Небензя отметил, что ни у генсека ООН, ни у его пресс-секретаря "не находится ни смелости сказать об этом, ни сочувствия к погибшим и пострадавшим гражданским лицам". Зато они без колебаний "решительно осуждают" все атаки российских ВС на основании любой информации, проверенной или непроверенной, поставляемой им из Киева, констатировал российский постпред.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известноКогда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - КремльВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты

