47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц
От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за указанный период выпущено почти 14 тысяч боеприпасов. Пострадали села в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях, а также города Саратов, Новороссийск, Волгоград.Небензя отметил, что ни у генсека ООН, ни у его пресс-секретаря "не находится ни смелости сказать об этом, ни сочувствия к погибшим и пострадавшим гражданским лицам". Зато они без колебаний "решительно осуждают" все атаки российских ВС на основании любой информации, проверенной или непроверенной, поставляемой им из Киева, констатировал российский постпред.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
"В период с 20 октября по 16 ноября от обстрелов украинских боевиков пострадали 307 мирных российских жителей: ранены 260 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погибли 47, включая двух детей", - сказал дипломат.
Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за указанный период выпущено почти 14 тысяч боеприпасов. Пострадали села в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях, а также города Саратов, Новороссийск, Волгоград.
Небензя отметил, что ни у генсека ООН, ни у его пресс-секретаря "не находится ни смелости сказать об этом, ни сочувствия к погибшим и пострадавшим гражданским лицам". Зато они без колебаний "решительно осуждают" все атаки российских ВС на основании любой информации, проверенной или непроверенной, поставляемой им из Киева, констатировал российский постпред.
"Мы не воюем с украинскими гражданами. Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре Украины", - подчеркнул Небензя.
