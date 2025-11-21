Рейтинг@Mail.ru
47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/47-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-atak-vsu-za-mesyats-1151074857.html
47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц
47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 21.11.2025
47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц
От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T07:47
2025-11-21T07:47
василий небензя
совет безопасности оон
россия
атаки всу
обстрелы всу
новые регионы россии
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150932026_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_78b965a7bcf0e4a02bcb6f7846e29e6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за указанный период выпущено почти 14 тысяч боеприпасов. Пострадали села в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях, а также города Саратов, Новороссийск, Волгоград.Небензя отметил, что ни у генсека ООН, ни у его пресс-секретаря "не находится ни смелости сказать об этом, ни сочувствия к погибшим и пострадавшим гражданским лицам". Зато они без колебаний "решительно осуждают" все атаки российских ВС на основании любой информации, проверенной или непроверенной, поставляемой им из Киева, констатировал российский постпред.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известноКогда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - КремльВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150932026_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_23053205c432a23d933485d4d91e8828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, совет безопасности оон, россия, атаки всу, обстрелы всу, новые регионы россии, безопасность, новости
47 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц

От атак ВСУ в регионах России за месяц погибли 47 мирных жителей – Небензя

07:47 21.11.2025
 
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. От ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
"В период с 20 октября по 16 ноября от обстрелов украинских боевиков пострадали 307 мирных российских жителей: ранены 260 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погибли 47, включая двух детей", - сказал дипломат.
Он добавил, что всего по гражданским целям на российской территории за указанный период выпущено почти 14 тысяч боеприпасов. Пострадали села в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях, а также города Саратов, Новороссийск, Волгоград.
Небензя отметил, что ни у генсека ООН, ни у его пресс-секретаря "не находится ни смелости сказать об этом, ни сочувствия к погибшим и пострадавшим гражданским лицам". Зато они без колебаний "решительно осуждают" все атаки российских ВС на основании любой информации, проверенной или непроверенной, поставляемой им из Киева, констатировал российский постпред.
"Мы не воюем с украинскими гражданами. Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре Украины", - подчеркнул Небензя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
 
Василий НебензяСовет безопасности ООНРоссияАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
09:13Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2025"
09:01Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США
08:51Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника
08:39В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
08:12Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
08:10Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах
07:4747 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц
07:20Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:14ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя
06:59Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
06:11ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
06:0112 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
00:01Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
22:42Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день
22:36Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
22:04Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
21:34"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
21:28Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
Лента новостейМолния