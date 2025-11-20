https://crimea.ria.ru/20251120/vsu-udarili-po-podstantsiyam-v-kurskoy-oblasti--bez-sveta-16-tysyach-chelovek-1151046370.html
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2025
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T08:43
2025-11-20T08:43
2025-11-20T08:44
курская область
александр хинштейн
атаки всу
обстрелы курской области
происшествия
энергетика
жкх
общество
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151046165_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25ebae57d409b1ae4a5a27552acda2ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.По информации руководителя, в результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам."Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки", – добавил Хинштейн.Также утром стало известно, что в ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъектыВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151046165_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_07da4b1bb709dbda8a26f018c241c788.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, атаки всу, обстрелы курской области, происшествия, энергетика, жкх, общество, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
В Курской области без света остались 16 тысяч абонентов после удара ВСУ по энергетике
08:43 20.11.2025 (обновлено: 08:44 20.11.2025)