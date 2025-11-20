https://crimea.ria.ru/20251120/vsu-udarili-po-podstantsiyam-v-kurskoy-oblasti--bez-sveta-16-tysyach-chelovek-1151046370.html

ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек

ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2025

ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек

Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.По информации руководителя, в результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам."Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки", – добавил Хинштейн.Также утром стало известно, что в ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъектыВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS

