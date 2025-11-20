Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2025
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек - РИА Новости Крым, 20.11.2025
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.По информации руководителя, в результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам."Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки", – добавил Хинштейн.Также утром стало известно, что в ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие.
ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек

В Курской области без света остались 16 тысяч абонентов после удара ВСУ по энергетике

08:43 20.11.2025 (обновлено: 08:44 20.11.2025)
 
© Telegram Александр ХинштейнВСУ ударили по энергоподстанциям в Курской области
ВСУ ударили по энергоподстанциям в Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Больше 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по электроподстанциям в приграничных регионах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье", – написал он в Telegram.

По информации руководителя, в результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам.
"Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки", – добавил Хинштейн.
Также утром стало известно, что в ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие.
