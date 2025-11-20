https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-izmenili-usloviya-vydachi-polisov-oms-trudovym-migrantam-1151054629.html

В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам

В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время. Об этом пишет РИА Новости.Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Думы правительством России 29 сентября в рамках бюджетного пакета. Изменения вносятся в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".С 1 января 2027 года фонд ОМС будет утверждать порядок согласования расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами их функций, а также порядок определения размера указанных нормативов, в том числе при осуществлении полномочий страховых медицинских организаций в случае, если на его территории отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр.Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в фонде, в порядке, установленном правительством РФ, ее выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда.Также в четверг стало известно, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллионов (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила ОМС в России – какие изменения ввелиНеработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМСУжесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в Крыму

