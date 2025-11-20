Рейтинг@Mail.ru
В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам - РИА Новости Крым, 20.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-izmenili-usloviya-vydachi-polisov-oms-trudovym-migrantam-1151054629.html
В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время. Об этом пишет РИА Новости.Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Думы правительством России 29 сентября в рамках бюджетного пакета. Изменения вносятся в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".С 1 января 2027 года фонд ОМС будет утверждать порядок согласования расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами их функций, а также порядок определения размера указанных нормативов, в том числе при осуществлении полномочий страховых медицинских организаций в случае, если на его территории отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр.Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в фонде, в порядке, установленном правительством РФ, ее выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда.Также в четверг стало известно, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллионов (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
россия
В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам

Госдума приняла закон о выдаче полисов ОМС трудовым мигрантам при стаже от пяти лет

14:55 20.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Выдача полисов ОМС нового образца - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Думы правительством России 29 сентября в рамках бюджетного пакета. Изменения вносятся в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".
"Согласно принятому документу, полис ОМС будет выдаваться трудовым мигрантам (за исключением высококвалифицированных специалистов) только в том случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа вместо трех, как это действует в настоящее время", – сказано в сообщении.
С 1 января 2027 года фонд ОМС будет утверждать порядок согласования расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами их функций, а также порядок определения размера указанных нормативов, в том числе при осуществлении полномочий страховых медицинских организаций в случае, если на его территории отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр.
"Кроме того, устанавливается возможность осуществления на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей финансового обеспечения оказания в отдельных медицинских организациях медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, за счет межбюджетных трансфертов", – добавили в публикации.
Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в фонде, в порядке, установленном правительством РФ, ее выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда.
Также в четверг стало известно, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллионов (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
