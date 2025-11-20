Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных
В соцсетях распространяется очередная дезинформация о военнослужащих российской армии, которые якобы совершили противоправное действие в отношении подростков и...
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В соцсетях распространяется очередная дезинформация о военнослужащих российской армии, которые якобы совершили противоправное действие в отношении подростков и сбежали из части. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.В МВД напомнили, что гражданам не стоит доверять не подтвержденной информации, которая публикуется в соцсетях и мессенджерах, а сотрудникам СМИ и администраторам пабликов - тщательно проверять поступающие сведения и не допускать распространения фейков.Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах, советует специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"Утечка данных из мессенджера Max – фейкВыезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении
В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных

14:22 20.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В соцсетях распространяется очередная дезинформация о военнослужащих российской армии, которые якобы совершили противоправное действие в отношении подростков и сбежали из части. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

"В сети интернет распространяется недостоверная информация о сбежавших военнослужащих в г. Новороссийске, совершивших противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Эта информация не соответствует действительности!" – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что гражданам не стоит доверять не подтвержденной информации, которая публикуется в соцсетях и мессенджерах, а сотрудникам СМИ и администраторам пабликов - тщательно проверять поступающие сведения и не допускать распространения фейков.
Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах, советует специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец.
