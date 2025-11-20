https://crimea.ria.ru/20251120/v-novorossiyske-oprovergli-slukhi-o-sbezhavshikh-voennykh-1151054195.html

В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных

В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных

В соцсетях распространяется очередная дезинформация о военнослужащих российской армии, которые якобы совершили противоправное действие в отношении подростков и... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T14:22

2025-11-20T14:22

2025-11-20T14:22

фейк

новороссийск

вооруженные силы россии

умвд россии по краснодарскому краю

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В соцсетях распространяется очередная дезинформация о военнослужащих российской армии, которые якобы совершили противоправное действие в отношении подростков и сбежали из части. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.В МВД напомнили, что гражданам не стоит доверять не подтвержденной информации, которая публикуется в соцсетях и мессенджерах, а сотрудникам СМИ и администраторам пабликов - тщательно проверять поступающие сведения и не допускать распространения фейков.Столкнувшись с той или иной информацией, которая может быть вражеским вбросом, важно уметь быстро подключить критическое мышление, а также проверить, говорится ли об этом на официальных ресурсах, советует специалист по работе в социальных сетях ЦУР Республики Крым Валерия Побережец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"Утечка данных из мессенджера Max – фейкВыезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, новороссийск, вооруженные силы россии, умвд россии по краснодарскому краю, новости