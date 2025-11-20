https://crimea.ria.ru/20251120/v-khersonskoy-oblasti-postroyat-vodnye-magistrali-na-295-mln-rubley-1151049973.html
В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей
2025-11-20T11:58
2025-11-20T11:58
2025-11-20T11:58
марат хуснуллин
херсонская область
водоснабжение
финансирование
строительство
россия
новости
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области реализуют три проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Их общая стоимость – почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам проведения штаба по региональному развитию.Хуснуллин также сообщил, что на 1 ноября в стране ввели 83,6 млн квадратных метров жилья. Объем строящегося жилья вырос до 120,8 млн квадратных метров, а градостроительный потенциал достиг 475 млн квадратных метров.Ввод нежилой недвижимости показывает рост на 11,8% к прошлому году, уточнил Хуснуллин. По его информации, специалисты также рассмотрели вопросы капитального ремонта многоквартирных домов."Темпы работ надо наращивать, так как это важная программа, которая помогает замедлить ветшание домов", – заметил зампредседателя правительства.Он добавил, что одобренные сегодня проекты имеют большое значение для создания комфортных условий жизни людей. Поэтому важно как можно оперативнее приступить к их реализации.Ранее сообщалось, что в Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 километров. На участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионахРезидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупкахЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
херсонская область
россия
новые регионы россии
марат хуснуллин, херсонская область, водоснабжение, финансирование, строительство, россия, новости, новые регионы россии
Хуснуллин: в Херсонской области реализуют проекты в сфере водоснабжения и водоотведения
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области реализуют три проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Их общая стоимость – почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам проведения штаба по региональному развитию.
"Одобрили новые заявки регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Так, в Херсонской области будут реализованы три проекта в сфере водоснабжения и водоотведения на сумму 295,4 млн рублей", – сказано в сообщении.
Хуснуллин также сообщил, что на 1 ноября в стране ввели 83,6 млн квадратных метров жилья. Объем строящегося жилья вырос до 120,8 млн квадратных метров, а градостроительный потенциал достиг 475 млн квадратных метров.
Ввод нежилой недвижимости показывает рост на 11,8% к прошлому году, уточнил Хуснуллин. По его информации, специалисты также рассмотрели вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.
"Темпы работ надо наращивать, так как это важная программа, которая помогает замедлить ветшание домов", – заметил зампредседателя правительства.
Он добавил, что одобренные сегодня проекты имеют большое значение для создания комфортных условий жизни людей. Поэтому важно как можно оперативнее приступить к их реализации.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ
длиной более 35 километров. На участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.
