https://crimea.ria.ru/20251120/v-khersonskoy-oblasti-postroyat-vodnye-magistrali-na-295-mln-rubley-1151049973.html

В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей

В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей

В Херсонской области реализуют три проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Их общая стоимость – почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T11:58

2025-11-20T11:58

2025-11-20T11:58

марат хуснуллин

херсонская область

водоснабжение

финансирование

строительство

россия

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867799_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_dafbc2640d97bc1ad0949cc141dcb305.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области реализуют три проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Их общая стоимость – почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам проведения штаба по региональному развитию.Хуснуллин также сообщил, что на 1 ноября в стране ввели 83,6 млн квадратных метров жилья. Объем строящегося жилья вырос до 120,8 млн квадратных метров, а градостроительный потенциал достиг 475 млн квадратных метров.Ввод нежилой недвижимости показывает рост на 11,8% к прошлому году, уточнил Хуснуллин. По его информации, специалисты также рассмотрели вопросы капитального ремонта многоквартирных домов."Темпы работ надо наращивать, так как это важная программа, которая помогает замедлить ветшание домов", – заметил зампредседателя правительства.Он добавил, что одобренные сегодня проекты имеют большое значение для создания комфортных условий жизни людей. Поэтому важно как можно оперативнее приступить к их реализации.Ранее сообщалось, что в Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 километров. На участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионахРезидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупкахЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года

херсонская область

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, херсонская область, водоснабжение, финансирование, строительство, россия, новости, новые регионы россии