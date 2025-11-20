В Феодосии звуки стрельб - что происходит

https://crimea.ria.ru/20251120/v-feodosii-zvuki-strelb---chto-proiskhodit---1151049416.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник днем проведут учебные стрельбы, жителей просят соблюдать спокойствие. Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

