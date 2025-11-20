Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии звуки стрельб - что происходит - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Феодосии звуки стрельб - что происходит
В Феодосии во вторник днем проведут учебные стрельбы, жителей просят соблюдать спокойствие. РИА Новости Крым, 20.11.2025
крым
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник днем проведут учебные стрельбы, жителей просят соблюдать спокойствие. Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии звуки стрельб - что происходит

15:03 20.11.2025
 
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник днем проведут учебные стрельбы, жителей просят соблюдать спокойствие.
"Сегодня, 20 ноября, с 15:00 до 17:00 будут проводиться учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - проинформировали в администрации города.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
КрымНовости КрымаФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
