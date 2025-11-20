https://crimea.ria.ru/20251120/v-feodosii-zvuki-strelb---chto-proiskhodit---1151049416.html
В Феодосии звуки стрельб - что происходит
В Феодосии звуки стрельб - что происходит - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Феодосии звуки стрельб - что происходит
В Феодосии во вторник днем проведут учебные стрельбы, жителей просят соблюдать спокойствие. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T15:03
2025-11-20T15:03
2025-11-20T15:03
крым
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123c32438a00b77d735b724a2ed84a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник днем проведут учебные стрельбы, жителей просят соблюдать спокойствие. Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862260_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7be10a8d7f009dfd3c0c407b4651e438.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии звуки стрельб - что происходит
В Феодосии 20 ноября проведут учебные стрельбы - власти