Тепло и туман - погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 20.11.2025
 
Туман над Симферополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +16…20, в выходные дни (22 и 23 ноября) воздух прогреется до +24", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.
