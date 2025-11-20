Тепло и туман - погода в Крыму в четверг

https://crimea.ria.ru/20251120/teplo-i-tuman---pogoda-v-krymu-v-chetverg-1150715419.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.

