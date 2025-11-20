https://crimea.ria.ru/20251120/teplo-i-tuman---pogoda-v-krymu-v-chetverg-1150715419.html
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T00:01
2025-11-20T00:01
2025-11-20T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
новости крыма
крым
прогноз
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cf6935ace66d91829b5fc1e22b44f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150713839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05bdb67465554b1058417d08ce07f03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, новости крыма, крым, прогноз, крымский гидрометцентр
Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В четверг благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в Крыму установится теплая погода без осадков, лишь в ближайшие сутки вероятны небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +16…20, в выходные дни (22 и 23 ноября) воздух прогреется до +24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +17...19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.