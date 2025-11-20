Рейтинг@Mail.ru
Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/tekhnologii-tsvetnykh-revolyutsiy-nachali-davat-sboi--politolog-1151054363.html
Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
Технологии цветных революций дают сбои в отдельных странах, но Запад вряд ли откажется от их использования ради свержения неугодных режимов. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T17:07
2025-11-20T17:07
мнения
политика
александр бедрицкий
в мире
новости
коллективный запад
украина
евромайдан
майдан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134784598_0:23:2936:1675_1920x0_80_0_0_c56961769fe3850f0a978a33dae8cfbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Технологии цветных революций дают сбои в отдельных странах, но Запад вряд ли откажется от их использования ради свержения неугодных режимов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в ходе видеомоста, посвященного годовщине начала "Евромайдана" на Украине.По словам политолога, ни один протест, даже если он профинансирован и инспирирован какой-то силой извне, не может возникнуть, если для этого нет предпосылок внутри страны. Используется внутренняя напряженность и слабости государства по каким-либо вопросам: национальным, экономическим, политическим и другим.При этом украинский "Евромайдан", по мнению Бедрицкого, послужил своего рода "прививкой" для ряда государств против "вируса" цветных революций.При этом страны Запада, осуществляя государственные перевороты в странах бывшего СССР, преследовали главную цель – оторвать эти страны от России и "вбить между ними такой клин, который невозможно было бы вытащить", добавил Бедрицкий.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го 11 лет госперевороту на Украине: основные фактыТочка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134784598_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a5a01c4dcf3d13186b8fe720593d9851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, александр бедрицкий, в мире, новости, коллективный запад, украина, евромайдан, майдан
Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог

Запад продолжит использовать технологии цветных революций для свержения режимов – эксперт

17:07 20.11.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМайдан на Украине
Майдан на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Технологии цветных революций дают сбои в отдельных странах, но Запад вряд ли откажется от их использования ради свержения неугодных режимов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в ходе видеомоста, посвященного годовщине начала "Евромайдана" на Украине.

"Те технологии, которые работают, будут воспроизводиться снова и снова. Да, в отдельных странах технологии цветных революций дают сбои, как например, в России или Белоруссии. Но пробовать они (Запад – ред.) будут", – сказал эксперт.

По словам политолога, ни один протест, даже если он профинансирован и инспирирован какой-то силой извне, не может возникнуть, если для этого нет предпосылок внутри страны. Используется внутренняя напряженность и слабости государства по каким-либо вопросам: национальным, экономическим, политическим и другим.
При этом украинский "Евромайдан", по мнению Бедрицкого, послужил своего рода "прививкой" для ряда государств против "вируса" цветных революций.

"В Белоруссии, например, такие протесты ни к чему не привели. Даже если есть какая-то болевая точка, которая не устраивает сейчас, люди прекрасно понимают, к какому безусловному хаосу может это привести. Если брать свержение (Эдуарда) Шеварднадзе в Грузии в 2004 году как первую на постсоветском пространстве цветную революцию, то ни разу это не приводило к какому-то улучшению ситуации", – подчеркнул эксперт.

При этом страны Запада, осуществляя государственные перевороты в странах бывшего СССР, преследовали главную цель – оторвать эти страны от России и "вбить между ними такой клин, который невозможно было бы вытащить", добавил Бедрицкий.
Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.
Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
11 лет госперевороту на Украине: основные факты
Точка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом
 
МненияПолитикаАлександр БедрицкийВ миреНовостиКоллективный ЗападУкраинаЕвромайданМайдан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
16:09В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
15:56Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
15:42Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
15:34Украина развалит Евросоюз – мнение
15:16Иноагентов в России лишили налоговых льгот
15:10Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
15:03В Феодосии звуки стрельб - что происходит
14:55В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
Лента новостейМолния