Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Технологии цветных революций дают сбои в отдельных странах, но Запад вряд ли откажется от их использования ради свержения неугодных режимов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в ходе видеомоста, посвященного годовщине начала "Евромайдана" на Украине.По словам политолога, ни один протест, даже если он профинансирован и инспирирован какой-то силой извне, не может возникнуть, если для этого нет предпосылок внутри страны. Используется внутренняя напряженность и слабости государства по каким-либо вопросам: национальным, экономическим, политическим и другим.При этом украинский "Евромайдан", по мнению Бедрицкого, послужил своего рода "прививкой" для ряда государств против "вируса" цветных революций.При этом страны Запада, осуществляя государственные перевороты в странах бывшего СССР, преследовали главную цель – оторвать эти страны от России и "вбить между ними такой клин, который невозможно было бы вытащить", добавил Бедрицкий.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го 11 лет госперевороту на Украине: основные фактыТочка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом

