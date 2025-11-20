https://crimea.ria.ru/20251120/skver-na-meste-vzorvavshegosya-doma-v-evpatorii-otkryli-posle-obnovleniya-1151055961.html

Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в администрации города.В сквере установлены лавочки и урны, высажены растения, обустроено освещение, тротуарные дорожки и фонтаны, уточнили в администрации.Кроме того, завершены работы и на трех дворовых территориях, которые находятся рядом.По случаю открытия сквера местные власти возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в результате страшной трагедии 24 декабря 2008 года.Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проектаБлагоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе

