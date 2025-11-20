https://crimea.ria.ru/20251120/skver-na-meste-vzorvavshegosya-doma-v-evpatorii-otkryli-posle-obnovleniya-1151055961.html
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2025
евпатория
память
благоустройство
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в администрации города.В сквере установлены лавочки и урны, высажены растения, обустроено освещение, тротуарные дорожки и фонтаны, уточнили в администрации.Кроме того, завершены работы и на трех дворовых территориях, которые находятся рядом.По случаю открытия сквера местные власти возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в результате страшной трагедии 24 декабря 2008 года.Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома.
евпатория
крым
евпатория, память, благоустройство, крым, новости крыма
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
В Евпатории открыли после благоустройства сквер памяти на месте взорвавшегося дома
15:42 20.11.2025 (обновлено: 17:08 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в администрации города.
"В Евпатории открыли сквер памяти погибших в результате взрыва жилого дома по улице Некрасова. Проект благоустройства территории был поддержан горожанами в ходе онлайн-голосования по выбору объектов для реализации в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в прошлом году", - говорится в сообщении.
В сквере установлены лавочки и урны, высажены растения, обустроено освещение, тротуарные дорожки и фонтаны, уточнили в администрации.
Кроме того, завершены работы и на трех дворовых территориях, которые находятся рядом.
По случаю открытия сквера местные власти возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в результате страшной трагедии 24 декабря 2008 года.
Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома.
