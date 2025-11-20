Рейтинг@Mail.ru
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T15:42
2025-11-20T17:08
евпатория
память
благоустройство
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151055512_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8426c9b8ee01cb6d0143f02664dcf96a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в администрации города.В сквере установлены лавочки и урны, высажены растения, обустроено освещение, тротуарные дорожки и фонтаны, уточнили в администрации.Кроме того, завершены работы и на трех дворовых территориях, которые находятся рядом.По случаю открытия сквера местные власти возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в результате страшной трагедии 24 декабря 2008 года.Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проектаБлагоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
евпатория
крым
евпатория, память, благоустройство, крым, новости крыма
Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления

В Евпатории открыли после благоустройства сквер памяти на месте взорвавшегося дома

15:42 20.11.2025 (обновлено: 17:08 20.11.2025)
 
© Администрация ЕвпаторииВ Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
В Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
© Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории завершено, общественное пространство открыто для посещения. Об этом сообщили в администрации города.
"В Евпатории открыли сквер памяти погибших в результате взрыва жилого дома по улице Некрасова. Проект благоустройства территории был поддержан горожанами в ходе онлайн-голосования по выбору объектов для реализации в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в прошлом году", - говорится в сообщении.
© Администрация ЕвпаторииВ Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
В Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
© Администрация Евпатории
В сквере установлены лавочки и урны, высажены растения, обустроено освещение, тротуарные дорожки и фонтаны, уточнили в администрации.
Кроме того, завершены работы и на трех дворовых территориях, которые находятся рядом.
© Администрация ЕвпаторииВ Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
В Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
© Администрация Евпатории
По случаю открытия сквера местные власти возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в результате страшной трагедии 24 декабря 2008 года.
© Администрация ЕвпаторииВ Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
В Евпатории открыли после благоустройства сквера памяти погибших при взрыве в жилом доме
© Администрация Евпатории
Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают
Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
 
ЕвпаторияПамятьБлагоустройствоКрымНовости Крыма
 
