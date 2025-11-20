https://crimea.ria.ru/20251120/simferopol-i-prigorod-ostalis-bez-sveta-1151050372.html
Симферополь и пригород остались без света
Часть Симферополя и пригородные населенные пункты в четверг остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пригородные населенные пункты в четверг остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что в Симферополе нет света в районе Евпаторийского шоссе, на улице Ракетная, а также в пгт Грэсовский.В Симферопольском районе обесточены жители населенных пунктов Молодежное, Белоглинка, Грушевое и Мирное.
РИА Новости Крым
Новости
Часть Симферополя и четыре пригородных поселка обесточены из-за аварии в четверг