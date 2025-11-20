Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и пригород остались без света - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/simferopol-i-prigorod-ostalis-bez-sveta-1151050372.html
Симферополь и пригород остались без света
Симферополь и пригород остались без света - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Симферополь и пригород остались без света
Часть Симферополя и пригородные населенные пункты в четверг остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T12:16
2025-11-20T12:16
крым
симферополь
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
энергетика
энергосистема крыма
электроэнергия
отключение электроэнергии в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b6cc153207930fcd9e6dc0862dd84e3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пригородные населенные пункты в четверг остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что в Симферополе нет света в районе Евпаторийского шоссе, на улице Ракетная, а также в пгт Грэсовский.В Симферопольском районе обесточены жители населенных пунктов Молодежное, Белоглинка, Грушевое и Мирное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_80e9ef4c40457b668da3147f36ea3cc4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергетика, энергосистема крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Симферополь и пригород остались без света

Часть Симферополя и четыре пригородных поселка обесточены из-за аварии в четверг

12:16 20.11.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пригородные населенные пункты в четверг остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что в Симферополе нет света в районе Евпаторийского шоссе, на улице Ракетная, а также в пгт Грэсовский.
В Симферопольском районе обесточены жители населенных пунктов Молодежное, Белоглинка, Грушевое и Мирное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - уточнили на предприятии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольСимферопольский районГУП РК "Крымэнерго"ЭнергетикаЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияОтключение электроэнергии в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
12:16Симферополь и пригород остались без света
12:07В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
11:58В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей
11:45Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
11:16В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
11:09"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
10:49Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
10:33Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин
10:22В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
09:59Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
Лента новостейМолния