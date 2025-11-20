Рейтинг@Mail.ru
Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров" - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров" - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе стартовала образовательно-дискуссионная сессия для руководителей образовательных учреждений России... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T08:19
2025-11-20T08:19
севастополь
новый херсонес
новости севастополя
тихон шевкунов
образование в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе стартовала образовательно-дискуссионная сессия для руководителей образовательных учреждений России. Участников приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федерально округе Кирилл Степанов, сообщили организаторы мероприятия.В течение трех дней участники федерального проекта "Клуб директоров" будут вовлечены в дискуссии, работу в группах и просветительские лекции, и место для встречи выбрано неслучайно, отмечают организаторы."Новый Херсонес рассказывает об истории нашей страны, об истоках самого главного, что у нас есть – это душа России", – сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), предваряя беседу о духовно-нравственном воспитании в школе.Он напомнил, что в школах России, в 5–7 классах, в следующем учебном году должен появиться новый предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР), направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, отметил ключевые задачи курса и роль педагогов во внедрении его программу.До конца ноября в "Новом Херсонесе" пройдут еще две смены "Клуба Директоров". Во втором заезде участие в мероприятии примут представители гимназий и лицеев, а в третьем – руководители сельских учреждений и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов РоссииПроект "Клуб Директоров" создан при поддержке Минпросвещения России и объединяет руководителей городских и сельских школ, гимназий, лицеев, частных образовательных организаций и школ для детей с ОВЗ. Официальный старт проекта дали 10 ноября в Москве. Для участия в стратегических сессиях "Клуба Директоров" регионы направили самых опытных, отличившихся в конкурсах и всероссийских проектах руководителей учреждений. Первые сессии Клуба объединили около 800 управленцев со всей России.
севастополь
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе стартовала образовательно-дискуссионная сессия для руководителей образовательных учреждений России. Участников приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федерально округе Кирилл Степанов, сообщили организаторы мероприятия.
"Самое главное – дети, которых мы вам доверяем. От вас зависит уровень образования, воспитание у детей чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории и традициям. Именно директор школы как лидер способствует развитию национального самосознания у коллектива педагогов и детей, учит ценить культурное наследие и понимать важность единства общества. Поэтому особенно важен климат в ваших коллективах, позитивный настрой и активная позиция руководителя", – сказал Степанов.
В течение трех дней участники федерального проекта "Клуб директоров" будут вовлечены в дискуссии, работу в группах и просветительские лекции, и место для встречи выбрано неслучайно, отмечают организаторы.
"Новый Херсонес рассказывает об истории нашей страны, об истоках самого главного, что у нас есть – это душа России", – сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), предваряя беседу о духовно-нравственном воспитании в школе.
Он напомнил, что в школах России, в 5–7 классах, в следующем учебном году должен появиться новый предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР), направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, отметил ключевые задачи курса и роль педагогов во внедрении его программу.
До конца ноября в "Новом Херсонесе" пройдут еще две смены "Клуба Директоров". Во втором заезде участие в мероприятии примут представители гимназий и лицеев, а в третьем – руководители сельских учреждений и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России
Проект "Клуб Директоров" создан при поддержке Минпросвещения России и объединяет руководителей городских и сельских школ, гимназий, лицеев, частных образовательных организаций и школ для детей с ОВЗ. Официальный старт проекта дали 10 ноября в Москве. Для участия в стратегических сессиях "Клуба Директоров" регионы направили самых опытных, отличившихся в конкурсах и всероссийских проектах руководителей учреждений. Первые сессии Клуба объединили около 800 управленцев со всей России.
