Путин провел совещание с военным блоком - что известно

Путин провел совещание с военным блоком - что известно

2025-11-20T21:16

2025-11-20T21:16

2025-11-20T22:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад", об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его информации, президент провел совещание с участием начальника генштаба ВС России, главного оперативного управления, командующими группировок "Запад" и "Юг".Также он заслушал доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.Путин отметил, что все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены. Он попросил начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова доложить о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр".Герасимов доложил президенту, что Купянск и Ямполь освобождены полностью, Волочанск - на 80%.Он доложил, что под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.Президент подчеркнул, что все задачи, поставленные перед группировкой войск "Запад" на совещании 25 октября, выполнены.Президент заявил, что рассчитывает на исполнение планов, намеченных на совещании с военными 20 ноября.Для всех понятно, что люди в руководстве Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат, заявил президент."Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба рассказал, что многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен. Он отметил, что условия для этого созданы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

