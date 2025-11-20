Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание с военным блоком - что известно - РИА Новости Крым, 20.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251120/putin-provel-soveschanie-s-voennym-blokom---chto-izvestno-1151070638.html
Путин провел совещание с военным блоком - что известно
Путин провел совещание с военным блоком - что известно - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Путин провел совещание с военным блоком - что известно
Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад", об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад", об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его информации, президент провел совещание с участием начальника генштаба ВС России, главного оперативного управления, командующими группировок "Запад" и "Юг".Также он заслушал доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.Путин отметил, что все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены. Он попросил начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова доложить о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр".Герасимов доложил президенту, что Купянск и Ямполь освобождены полностью, Волочанск - на 80%.Он доложил, что под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.Президент подчеркнул, что все задачи, поставленные перед группировкой войск "Запад" на совещании 25 октября, выполнены.Президент заявил, что рассчитывает на исполнение планов, намеченных на совещании с военными 20 ноября.Для всех понятно, что люди в руководстве Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат, заявил президент."Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба рассказал, что многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен. Он отметил, что условия для этого созданы.
https://crimea.ria.ru/20251120/sidyat-na-zolotykh-gorshkakh-vo-glave-ukrainy-nakhoditsya-opg--putin-1151071121.html
https://crimea.ria.ru/20251120/kupyansk-osvobozhden-1151071069.html
https://crimea.ria.ru/20251120/putin-posetil-odin-iz-komandnykh-punktov-gruppirovki-zapad-1151070405.html
Новости
владимир путин (политик), новости сво, группировка войск "запад", дмитрий песков, новости, вооруженные силы россии, новости, видео
Путин провел совещание с военным блоком - что известно

Путин провел совещание с военным блоком - что известно

21:16 20.11.2025 (обновлено: 22:35 20.11.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад", об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его информации, президент провел совещание с участием начальника генштаба ВС России, главного оперативного управления, командующими группировок "Запад" и "Юг".
Также он заслушал доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.
Владимир Путин
21:34
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
Путин отметил, что все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены. Он попросил начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова доложить о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр".
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
21:28
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
Герасимов доложил президенту, что Купянск и Ямполь освобождены полностью, Волочанск - на 80%.
Он доложил, что под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
"Под наш контроль перешло 13 населенных пунктов: шесть в Днепропетровской области и семь - в Запорожской области", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ.
Президент подчеркнул, что все задачи, поставленные перед группировкой войск "Запад" на совещании 25 октября, выполнены.
"Все, что вы говорили, все, о чем докладывали 25 октября на совещании, о котором я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, - все исполнено. Все задачи, которые были перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу", - сказал глава государства.
Президент заявил, что рассчитывает на исполнение планов, намеченных на совещании с военными 20 ноября.
"Не сомневаюсь, что всё, о чем мы говорили с вами раньше, и то, о чем еще будем говорить сегодня в более узком составе, всё будет также исполнено", - сказал Путин.
Для всех понятно, что люди в руководстве Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат, заявил президент.
"Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Начальник Генштаба рассказал, что многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен. Он отметил, что условия для этого созданы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
21:13
Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
 
Владимир Путин (политик)Новости СВОГруппировка войск "Запад"Дмитрий ПесковНовостиВооруженные силы РоссииНовостиВидео
 
