Путин провел совещание с военным блоком - что известно
21:16 20.11.2025 (обновлено: 22:35 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад", об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его информации, президент провел совещание с участием начальника генштаба ВС России, главного оперативного управления, командующими группировок "Запад" и "Юг".
Также он заслушал доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.
Путин отметил, что все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены. Он попросил начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова доложить о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр".
Герасимов доложил президенту
, что Купянск и Ямполь освобождены полностью, Волочанск - на 80%.
Он доложил, что под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
"Под наш контроль перешло 13 населенных пунктов: шесть в Днепропетровской области и семь - в Запорожской области", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ.
Президент подчеркнул, что все задачи, поставленные перед группировкой войск "Запад" на совещании 25 октября, выполнены.
"Все, что вы говорили, все, о чем докладывали 25 октября на совещании, о котором я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, - все исполнено. Все задачи, которые были перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу", - сказал глава государства.
Президент заявил, что рассчитывает на исполнение планов, намеченных на совещании с военными 20 ноября.
"Не сомневаюсь, что всё, о чем мы говорили с вами раньше, и то, о чем еще будем говорить сегодня в более узком составе, всё будет также исполнено", - сказал Путин.
Для всех понятно, что люди в руководстве Украины, "сидя на золотых горшках", вряд ли думают о судьбе простых людей и солдат, заявил президент.
"Для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат, им не до этого", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Начальник Генштаба рассказал, что многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен. Он отметил, что условия для этого созданы.
