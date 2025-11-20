Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад" - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад" - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Материал дополняется
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад", - сказал Песков журналистам.
