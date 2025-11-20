Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"

https://crimea.ria.ru/20251120/putin-posetil-odin-iz-komandnykh-punktov-gruppirovki-zapad-1151070405.html
Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Материал дополняется
21:13 20.11.2025 (обновлено: 21:15 20.11.2025)