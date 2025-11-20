https://crimea.ria.ru/20251120/putin-na-komandnom-punkte-zapada-i-osvobozhdenie-kupyanska--glavnoe-1151065968.html

Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день

Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Государственная Дума... РИА Новости Крым, 20.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Государственная Дума утвердила федеральный бюджет России на 2026-2028 годы. Президент США Дональд Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом. Иноагентов в России лишили налоговых льгот. В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам изменены.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на КП "Запада"Президент России Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Президент заслушал доклады начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующих группировками "Запад" и "Юг".По их словам, войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях. Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены полностью, Волочанск – на 80%, Красноармейск – на 75%, также ВС РФ продвигаются в Северске. На Запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское. Передовые подразделения группировки "Восток" вышли к реке Гайчур. Наносятся ответные удары по военно-промышленному комплексу Украины. По словам командующего Южной группировки ВС РФ, более 4 тысяч зданий освобождены в Константиновке.Президент России попросил создать условия для выхода пленных военных ВСУ, констатировал, что власть на Украине захватила ОПГ, не думающая о своей стране, людях и солдатах, отметил, что цели, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены поблагодарил их и еще раз подчеркнул, что главная задача России - достижение целей СВО.Федеральный бюджет на 2026-2028 годы утвержденГосдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллионов (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.Новый мирный план одобрил ТрампПрезидент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома."Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками", — отмечает телеканал.Уголовное дело из-за ремонта корабля ЧФВ Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.Иноагентов в России лишили налоговых льготВ России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам изменили Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому полис обязательного медицинского страхования будет выдаваться трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж вместо трех, как это действует в настоящее время. Об этом пишет РИА Новости.Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Думы правительством России 29 сентября в рамках бюджетного пакета. Изменения вносятся в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ"."Согласно принятому документу, полис ОМС будет выдаваться трудовым мигрантам (за исключением высококвалифицированных специалистов) только в том случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа вместо трех, как это действует в настоящее время", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

