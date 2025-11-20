Рейтинг@Mail.ru
От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса - РИА Новости Крым, 20.11.2025
От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса
От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса - РИА Новости Крым, 20.11.2025
От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса
Утроить самый длинный полет зефира, сплавиться по реке в тыкве или надеть 48 носков за минуту – для того, чтобы вписать свое имя в историю, вовсе не обязательно РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T19:28
2025-11-20T19:28
в мире
праздники и памятные даты
общество
рекорды
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111647/76/1116477696_0:247:1123:879_1920x0_80_0_0_bc2112091cf6f2765b63d8799b8ccfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Утроить самый длинный полет зефира, сплавиться по реке в тыкве или надеть 48 носков за минуту – для того, чтобы вписать свое имя в историю, вовсе не обязательно ставить серьезные спортивные рекорды. Можно просто проявить креатив, находчивость и позволить себе немного безумства. Так, например, сделал немец Кевин Шелли, который в 2007 году сломал головой наибольшее количество деревянных сидений унитазов – 46 штук, и стал рекордсменом.Этот и другие забавные достижения разных лет – в подборке РИА Новости Крым – в честь Всемирного Дня книги рекордов Гиннесса.Пингвины и динозаврыВы когда-нибудь видели пингвина в городских пейзажах? Мы тоже нет. А жители Лондона видели. Именно здесь 12 ноября 2015 года установлен необычный рекорд – максимальное количество людей, собравшихся в одном месте в пингвиньих костюмах – всего 654. Рекорд был установлен одним из детских хосписов.Не отставать решили жители канадского города Драмхеллер, где сразу три тысячи человек нарядились динозаврами. Кстати, место выбрали совсем не случайно. Драмхеллер считают мировой столицей динозавров, поскольку в его окрестностях нашли огромное количество окаменелостей, а в местном музее хранится самая большая их коллекция.Зефир и горошинаА вот американская парочка Пол Прадо и София Рохас поставили рекорд, не переодеваясь. Пол просто взял да и запустил в полет кусок зефира. Ноздрей. На 5,46 метра. А София взяла, да и поймала зефирку ртом. Этот исторический полет вписан в книгу рекордов Гиннеса 2 июля 2012 года.Носки, трусы и шляпыРекорд по скоростному надеванию носков на одну ногу принадлежит словаку Паволу Дурдику. 14 июля 2015 года он надел 48 носков за одну минуту.Если есть рекорд по скоростному надеванию носков, то с трусами его не быть просто не могло. В 2024 году американка Рейчел Шмит стала рекордсменкой книги Гиннеса, надев 19 пар нижнего белья за 30 секунд.Отвага и слабоумие36-летний житель канадского Галифакса Ян Стюарт 94 раза сумел подкинуть и поймать три включенные бензопилы, китайский акробат Ли Лонглонг поразил оргкомитет, взобравшись на голове по лестнице из 36 ступенек, не помогая, себе рукамиА житель Небраски в честь своего 60-летия проплыл 61 километр по Миссури в огромной тыкве весом 1865 кг. Внутри "Большой Берты" – так он назвал свое "судно" – Дуэйн Хансен шел по реке 11 часов, что в итоге позволило ему установить новый мировой рекорд.А вот Лес Стюрат из городка Муджимба в Австралии решил не рисковать здоровьем, зато потратил почти 17 лет на написание самой большой и самой тупой книги на свете. 19 890 страниц "произведения" заполнены цифрами прописью от единицы до миллиона. Последняя строчка гласит: "Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять, один миллион".Крымские рекордыКстати, рекорды ставят не только иностранцы. Крым тоже может! Это 22 сентября 2011 года доказали 146 евпаторийских чиновников в рамках акции "День без машин". Рекорд зарегистрирован в книге Гиннеса, как "Самое большое количество государственных служащих, прибывших на работу на велосипедах".А в 2011 году на празднике шампанского в Балаклаве был установлен еще один мировой рекорд – участникам мероприятия продемонстрировали самый большой бокал для шампанского в мире. Его высота составила 1,5 метров, в "рекордсмена" вместилось 56 литров или 75 бутылок игристого напитка. Специально для фиксации рекорда прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса из Англии.
От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса

Самые необычные рекорды книги Гиннесса в подборке РИА Новости Крым

19:28 20.11.2025
 
© Фото из личного архива Игоря НерсесянаСертификат Книги рекордов Гиннесса
Сертификат Книги рекордов Гиннесса
© Фото из личного архива Игоря Нерсесяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Утроить самый длинный полет зефира, сплавиться по реке в тыкве или надеть 48 носков за минуту – для того, чтобы вписать свое имя в историю, вовсе не обязательно ставить серьезные спортивные рекорды. Можно просто проявить креатив, находчивость и позволить себе немного безумства. Так, например, сделал немец Кевин Шелли, который в 2007 году сломал головой наибольшее количество деревянных сидений унитазов – 46 штук, и стал рекордсменом.
Этот и другие забавные достижения разных лет – в подборке РИА Новости Крым – в честь Всемирного Дня книги рекордов Гиннесса.

Пингвины и динозавры

Вы когда-нибудь видели пингвина в городских пейзажах? Мы тоже нет. А жители Лондона видели. Именно здесь 12 ноября 2015 года установлен необычный рекорд – максимальное количество людей, собравшихся в одном месте в пингвиньих костюмах – всего 654. Рекорд был установлен одним из детских хосписов.
Не отставать решили жители канадского города Драмхеллер, где сразу три тысячи человек нарядились динозаврами. Кстати, место выбрали совсем не случайно. Драмхеллер считают мировой столицей динозавров, поскольку в его окрестностях нашли огромное количество окаменелостей, а в местном музее хранится самая большая их коллекция.

Зефир и горошина

А вот американская парочка Пол Прадо и София Рохас поставили рекорд, не переодеваясь. Пол просто взял да и запустил в полет кусок зефира. Ноздрей. На 5,46 метра. А София взяла, да и поймала зефирку ртом. Этот исторический полет вписан в книгу рекордов Гиннеса 2 июля 2012 года.
"Раз смогли они, смогу и я", – вероятно так подумал немец Андре Ортольф и совершил самый дальний плевок горошины – на 7 метров 51 сантиметр. Рекорд поставлен в Аугсбурге, 12 июля 2014 года.

Носки, трусы и шляпы

Рекорд по скоростному надеванию носков на одну ногу принадлежит словаку Паволу Дурдику. 14 июля 2015 года он надел 48 носков за одну минуту.
Если есть рекорд по скоростному надеванию носков, то с трусами его не быть просто не могло. В 2024 году американка Рейчел Шмит стала рекордсменкой книги Гиннеса, надев 19 пар нижнего белья за 30 секунд.

Отвага и слабоумие

36-летний житель канадского Галифакса Ян Стюарт 94 раза сумел подкинуть и поймать три включенные бензопилы, китайский акробат Ли Лонглонг поразил оргкомитет, взобравшись на голове по лестнице из 36 ступенек, не помогая, себе руками
А житель Небраски в честь своего 60-летия проплыл 61 километр по Миссури в огромной тыкве весом 1865 кг. Внутри "Большой Берты" – так он назвал свое "судно" – Дуэйн Хансен шел по реке 11 часов, что в итоге позволило ему установить новый мировой рекорд.
А вот Лес Стюрат из городка Муджимба в Австралии решил не рисковать здоровьем, зато потратил почти 17 лет на написание самой большой и самой тупой книги на свете. 19 890 страниц "произведения" заполнены цифрами прописью от единицы до миллиона. Последняя строчка гласит: "Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять, один миллион".

Крымские рекорды

Кстати, рекорды ставят не только иностранцы. Крым тоже может! Это 22 сентября 2011 года доказали 146 евпаторийских чиновников в рамках акции "День без машин". Рекорд зарегистрирован в книге Гиннеса, как "Самое большое количество государственных служащих, прибывших на работу на велосипедах".
А в 2011 году на празднике шампанского в Балаклаве был установлен еще один мировой рекорд – участникам мероприятия продемонстрировали самый большой бокал для шампанского в мире. Его высота составила 1,5 метров, в "рекордсмена" вместилось 56 литров или 75 бутылок игристого напитка. Специально для фиксации рекорда прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса из Англии.
