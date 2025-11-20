https://crimea.ria.ru/20251120/operatsiya-nelegal-v-rf-vyyavleno-bolee-128-tysyach-migratsionnykh-narusheniy-1151047071.html

Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений

россия

нелегальные мигранты

миграционная политика

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. МВД и ФСБ выявили в ходе операции "Нелегал" более 128 тыс нарушений миграционного законодательства, из них свыше 100 тысяч связаны с нарушениями правил въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Цель операции - противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным бизнесом.Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации. "Возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением госграницы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - добавила представитель МВД,Кроме того, в ходе операции силовики выявили 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном розыске и 37 – в международном розыске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов

россия

2025

россия, новости, нелегальные мигранты, миграционная политика, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)