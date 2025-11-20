Рейтинг@Mail.ru
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
МВД и ФСБ выявили в ходе операции "Нелегал" более 128 тыс нарушений миграционного законодательства, из них свыше 100 тысяч связаны с нарушениями правил въезда... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. МВД и ФСБ выявили в ходе операции "Нелегал" более 128 тыс нарушений миграционного законодательства, из них свыше 100 тысяч связаны с нарушениями правил въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Цель операции - противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным бизнесом.Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации. "Возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением госграницы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - добавила представитель МВД,Кроме того, в ходе операции силовики выявили 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном розыске и 37 – в международном розыске.
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений

В России в ходе операции "Нелегал" выявили 128 тысяч миграционных нарушений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. МВД и ФСБ выявили в ходе операции "Нелегал" более 128 тыс нарушений миграционного законодательства, из них свыше 100 тысяч связаны с нарушениями правил въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Цель операции - противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным бизнесом.
"Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации. Также зафиксировано более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами", - проинформировала она.
Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
"Возбуждено порядка 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением госграницы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - добавила представитель МВД,
Кроме того, в ходе операции силовики выявили 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном розыске и 37 – в международном розыске.
