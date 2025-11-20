https://crimea.ria.ru/20251120/nedostroi-vmesto-zhilya-v-sevastopole-dolschikov-obmanuli-na-52-mln-rubley-1151047508.html
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
Правоохранители Севастополя задержали одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на 52 миллиона рублей при возведении частных жилых РИА Новости Крым, 20.11.2025
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители Севастополя задержали одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на 52 миллиона рублей при возведении частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, фигурант предлагал жителям Севастополя и Крыма услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры на возведение частных жилых домов и получал от них деньги в качестве предоплаты. Для привлечения потенциальных клиентов он арендовал офис и размещал рекламу в интернете. Однако взятые на себя обязательства он не выполнил.
"Чаще всего вместо полноценного строения, которые им должны были возвести за шесть-семь месяцев, обманутые клиенты получали "недострой", непригодный для эксплуатации и проживания", - говорится в сообщении.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 16 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет свыше 52 миллионов рублей.
Суд поместил обвиняемого под домашний арест.
