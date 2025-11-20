Рейтинг@Mail.ru
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
Правоохранители Севастополя задержали одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на 52 миллиона рублей при возведении частных жилых РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T09:42
2025-11-20T09:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители Севастополя задержали одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на 52 миллиона рублей при возведении частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.По данным ведомства, фигурант предлагал жителям Севастополя и Крыма услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры на возведение частных жилых домов и получал от них деньги в качестве предоплаты. Для привлечения потенциальных клиентов он арендовал офис и размещал рекламу в интернете. Однако взятые на себя обязательства он не выполнил.Потерпевшими по уголовному делу признаны 16 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет свыше 52 миллионов рублей.Суд поместил обвиняемого под домашний арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
мошенничество, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, строительство, закон и право
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей

Застройщик обманул 16 дольщиков из Севастополя и Крыма на 52 млн рублей

09:42 20.11.2025
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюНедострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители Севастополя задержали одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на 52 миллиона рублей при возведении частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, фигурант предлагал жителям Севастополя и Крыма услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры на возведение частных жилых домов и получал от них деньги в качестве предоплаты. Для привлечения потенциальных клиентов он арендовал офис и размещал рекламу в интернете. Однако взятые на себя обязательства он не выполнил.
"Чаще всего вместо полноценного строения, которые им должны были возвести за шесть-семь месяцев, обманутые клиенты получали "недострой", непригодный для эксплуатации и проживания", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба УМВД по СевастополюНедострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
Потерпевшими по уголовному делу признаны 16 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет свыше 52 миллионов рублей.
Суд поместил обвиняемого под домашний арест.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей
Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
 
МошенничествоСевастопольНовости СевастополяУМВД России по СевастополюСтроительствоЗакон и право
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
