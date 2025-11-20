https://crimea.ria.ru/20251120/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1151045577.html

Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Над Крымом сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T07:18

2025-11-20T07:18

2025-11-20T07:26

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости

новости сво

крым

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

рязанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f1ce70483c3158c7493fe77851cd0ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны.Кроме того, 18 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 – над Белгородской, семь – над Тульской, четыре – над Брянской, три – над Липецкой и два – над территорией Тамбовской областей. Всего, по данным Минобороны, над регионами за ночь уничтожили 65 беспилотников.Как ранее сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, из-за падения обломков загорелось одно предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. Фрагменты дронов выявили в нескольких районах Рязани. Они будут уничтожены в течение дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

рязанская область

белгородская область

тульская область

брянская область

липецкая область

тамбовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, рязанская область, белгородская область, тульская область, брянская область, липецкая область, тамбовская область