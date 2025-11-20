https://crimea.ria.ru/20251120/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1151045577.html
Над Крымом сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T07:18
2025-11-20T07:18
2025-11-20T07:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны.Кроме того, 18 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 – над Белгородской, семь – над Тульской, четыре – над Брянской, три – над Липецкой и два – над территорией Тамбовской областей. Всего, по данным Минобороны, над регионами за ночь уничтожили 65 беспилотников.Как ранее сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, из-за падения обломков загорелось одно предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. Фрагменты дронов выявили в нескольких районах Рязани. Они будут уничтожены в течение дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом сбили беспилотник
07:18 20.11.2025 (обновлено: 07:26 20.11.2025)