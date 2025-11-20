Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T07:18
2025-11-20T07:26
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f1ce70483c3158c7493fe77851cd0ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны.Кроме того, 18 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 – над Белгородской, семь – над Тульской, четыре – над Брянской, три – над Липецкой и два – над территорией Тамбовской областей. Всего, по данным Минобороны, над регионами за ночь уничтожили 65 беспилотников.Как ранее сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, из-за падения обломков загорелось одно предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. Фрагменты дронов выявили в нескольких районах Рязани. Они будут уничтожены в течение дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 65 беспилотников

07:18 20.11.2025 (обновлено: 07:26 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую воздушную атаку ВСУ на Крым. В течение ночи был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, 18 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 – над Белгородской, семь – над Тульской, четыре – над Брянской, три – над Липецкой и два – над территорией Тамбовской областей. Всего, по данным Минобороны, над регионами за ночь уничтожили 65 беспилотников.
Как ранее сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, из-за падения обломков загорелось одно предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. Фрагменты дронов выявили в нескольких районах Рязани. Они будут уничтожены в течение дня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
