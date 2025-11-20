https://crimea.ria.ru/20251120/na-zapade-kryma-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey-1151066184.html

На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей

На территории Краснополянского сельского поселения Черноморского района в пятницу состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщил глава районной...

2025-11-20T18:22

2025-11-20T18:22

2025-11-20T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На территории Краснополянского сельского поселения Черноморского района в пятницу состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.Тренировку проведут для оценки способности оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта, возможно временное перекрытие движения по некоторым улицам в селе, запланирована учебная эвакуация населения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках ученийВ Феодосии звуки стрельб - что происходитВзрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы

2025

