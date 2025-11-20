Рейтинг@Mail.ru
На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 20.11.2025
На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 20.11.2025
На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
На территории Краснополянского сельского поселения Черноморского района в пятницу состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На территории Краснополянского сельского поселения Черноморского района в пятницу состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.Тренировку проведут для оценки способности оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта, возможно временное перекрытие движения по некоторым улицам в селе, запланирована учебная эвакуация населения.Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей

В Черноморском районе Крыма в пятницу состоятся антитеррористические учения – власти

18:22 20.11.2025 (обновлено: 18:23 20.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На территории Краснополянского сельского поселения Черноморского района в пятницу состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.
"21 ноября в период с 9 по 18 часов на территории села Красная Поляна будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка", – написал Дудинов в своем Telegram-канале.
Тренировку проведут для оценки способности оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта, возможно временное перекрытие движения по некоторым улицам в селе, запланирована учебная эвакуация населения.
Учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны проходят в Крыму регулярно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
