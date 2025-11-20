https://crimea.ria.ru/20251120/lob-v-lob-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-gruzovikom-i-furgonom-na-kubani-1151058484.html

Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани

Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани

Два человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем и фургоном в Красноармейском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T16:21

2025-11-20T16:21

2025-11-20T16:21

россия

краснодарский край

новости

происшествия

дтп

госавтоинспекция кубани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151058063_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_19565a8ebcf77c900bcf69f59bb25a53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем и фургоном в Красноармейском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. Авария произошла в 11:15 на автодороге Тимашевск – Полтавская. Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в КраснодареПошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТПСбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителя

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, происшествия, дтп, госавтоинспекция кубани