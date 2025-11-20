Рейтинг@Mail.ru
Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
Два человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем и фургоном в Красноармейском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем и фургоном в Красноармейском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. Авария произошла в 11:15 на автодороге Тимашевск – Полтавская. Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.
Новости
Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном в Красноармейском районе на Кубани

16:21 20.11.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем и фургоном в Красноармейском районе на Кубани, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.
Авария произошла в 11:15 на автодороге Тимашевск – Полтавская.
"Водитель автомобиля "Скания" допустил столкновение с движущимся впереди КамАЗом, после чего допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с Ford Transit В результате ДТП водитель автомобиля "Скания" доставлен в ЦРБ, а водитель и пассажир автомобиля Ford погибли на месте", - говорится в сообщении.
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
ДТП в Краснодарском крае
Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.
