Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
2025-11-20T17:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Совмина Крыма Михаил Назаров подписал соглашение с президентом Российской академией художеств (РАХ) Василием Церетели, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что в регионе очень хороший уровень обучения творческим специальностям и РАХ готов принимать также местных студентов в Москве.Это поможет решить проблему с нехваткой кадров в учреждениях культуры, сказал председатель Совмина Крыма Михаил Назаров.Соглашение между правительством республики и РАХ будет действовать три года.Перед подписанием собравшиеся художники и работники культуры обсудили творческие тенденции региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
