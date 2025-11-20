Рейтинг@Mail.ru
Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/krym-nachnet-sotrudnichat-s-rossiyskoy-akademiey-khudozhestv-1151064965.html
Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
Председатель Совмина Крыма Михаил Назаров подписал соглашение с президентом Российской академией художеств (РАХ) Василием Церетели, передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T17:48
2025-11-20T17:55
новости крыма
крым
культура
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151062996_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df07cde999f3b3bd091375e3cfb118e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Совмина Крыма Михаил Назаров подписал соглашение с президентом Российской академией художеств (РАХ) Василием Церетели, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что в регионе очень хороший уровень обучения творческим специальностям и РАХ готов принимать также местных студентов в Москве.Это поможет решить проблему с нехваткой кадров в учреждениях культуры, сказал председатель Совмина Крыма Михаил Назаров.Соглашение между правительством республики и РАХ будет действовать три года.Перед подписанием собравшиеся художники и работники культуры обсудили творческие тенденции региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151062996_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b95276cf38b895d016322aad01c6345e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, культура, новости, общество
Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств

В Крыму подписали соглашение о сотрудничестве с Российской академией художеств

17:48 20.11.2025 (обновлено: 17:55 20.11.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Совмина Крыма Михаил Назаров подписал соглашение с президентом Российской академией художеств (РАХ) Василием Церетели, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Это будет обмен опытом, выставками. Будем показывать крымских художников в Москве. В Ростове базируется Южное отделение РАХ, которое мы планируем расширять, и, возможно, в Крыму откроются наши творческие мастерские", – сказал Церетели.

Он отметил, что в регионе очень хороший уровень обучения творческим специальностям и РАХ готов принимать также местных студентов в Москве.
Это поможет решить проблему с нехваткой кадров в учреждениях культуры, сказал председатель Совмина Крыма Михаил Назаров.
Соглашение между правительством республики и РАХ будет действовать три года.
Перед подписанием собравшиеся художники и работники культуры обсудили творческие тенденции региона.
© РИА Новости КрымПодписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Крым и Российской академии художеств
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Крым и Российской академии художеств - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости Крым
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Крым и Российской академии художеств
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымКультураНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
16:09В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
15:56Почему на Украине растет популярность русского языка – мнение из Крыма
15:42Сквер на месте взорвавшегося дома в Евпатории открыли после обновления
15:34Украина развалит Евросоюз – мнение
15:16Иноагентов в России лишили налоговых льгот
15:10Госдума повысила НДС до 22% с 2026 года
15:03В Феодосии звуки стрельб - что происходит
14:55В России изменили условия выдачи полисов ОМС трудовым мигрантам
Лента новостейМолния