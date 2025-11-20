https://crimea.ria.ru/20251120/kogda-zakonchitsya-svo-ukrainskie-neonatsisty-poydut-pod-tribunal---kreml-1151053665.html

Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль

Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 20.11.2025

дмитрий песков

кремль

новости сво

трибунал

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также в четверг глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" сказал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.

