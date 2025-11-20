Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль
Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также в четверг глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" сказал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенкомУкраина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных службОт атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
дмитрий песков, кремль, новости сво, трибунал, новости
Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль

Украинские неонацисты пойдут под трибунал после завершения СВО - Песков

13:58 20.11.2025 (обновлено: 13:59 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Проведение военного трибунала над неонацистами киевского режима возможно после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли военный трибунал в отношении боевиков режима Зеленского.
Также в четверг глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" сказал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.
Читайте на РИА Новости Крым:
13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком
Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб
От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
 
Дмитрий ПесковКремльНовости СВОТрибуналНовости
 
