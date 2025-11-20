https://crimea.ria.ru/20251120/kogda-zakonchitsya-remont-avtovokzala-v-yalte--foto-1151066769.html

Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО

Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО

Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко

2025-11-20T20:08

янина павленко

ялта

новости крыма

реконструкция

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151066960_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_120d787376ec66cc848c2b08fa1ec144.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогу рабочего выезда на объекты сотрудников мэрии курорта с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко.По ее словам, сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 40 человек. К этому времени завершено усиление несущих конструкций – самый объемный этап работ занял практически семь месяцев."Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект", – анонсировала мэр.Кроме того, она проинформировала о ходе работ по реконструкции городского рынка. Сейчас на 50% завершен демонтаж, проводится вынос коммуникаций. Ряд небольших зданий сохранят – они станут частью будущего рынка. Геологические изыскания показали, что необходима корректировка проекта – в активной стадии. Глобальные бетонные работы поведут после Нового года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭСКогда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стеныСК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку

2025

Новости

