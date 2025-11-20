https://crimea.ria.ru/20251120/kogda-zakonchitsya-remont-avtovokzala-v-yalte--foto-1151066769.html
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогу рабочего выезда на объекты сотрудников мэрии курорта с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко.По ее словам, сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 40 человек. К этому времени завершено усиление несущих конструкций – самый объемный этап работ занял практически семь месяцев."Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект", – анонсировала мэр.Кроме того, она проинформировала о ходе работ по реконструкции городского рынка. Сейчас на 50% завершен демонтаж, проводится вынос коммуникаций. Ряд небольших зданий сохранят – они станут частью будущего рынка. Геологические изыскания показали, что необходима корректировка проекта – в активной стадии. Глобальные бетонные работы поведут после Нового года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогу рабочего выезда на объекты сотрудников мэрии курорта с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко.
"Выполнен демонтаж аварийных платформ, в активной фазе монолитные работы, возведение внутренних перегородок, монтаж систем канализации и водопровода. На финише установка витражных оконных блоков. С 1 декабря в ряде помещений приступят к внутренней отделке", – проинформировала Павленко о ходе работ на автовокзале.
По ее словам, сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 40 человек. К этому времени завершено усиление несущих конструкций – самый объемный этап работ занял практически семь месяцев.
"Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект", – анонсировала мэр.
Кроме того, она проинформировала о ходе работ по реконструкции городского рынка. Сейчас на 50% завершен демонтаж, проводится вынос коммуникаций. Ряд небольших зданий сохранят – они станут частью будущего рынка. Геологические изыскания показали, что необходима корректировка проекта – в активной стадии. Глобальные бетонные работы поведут после Нового года.
