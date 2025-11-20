Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/kogda-zakonchitsya-remont-avtovokzala-v-yalte--foto-1151066769.html
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T20:08
2025-11-20T20:08
янина павленко
ялта
новости крыма
реконструкция
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151066960_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_120d787376ec66cc848c2b08fa1ec144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогу рабочего выезда на объекты сотрудников мэрии курорта с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко.По ее словам, сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 40 человек. К этому времени завершено усиление несущих конструкций – самый объемный этап работ занял практически семь месяцев."Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект", – анонсировала мэр.Кроме того, она проинформировала о ходе работ по реконструкции городского рынка. Сейчас на 50% завершен демонтаж, проводится вынос коммуникаций. Ряд небольших зданий сохранят – они станут частью будущего рынка. Геологические изыскания показали, что необходима корректировка проекта – в активной стадии. Глобальные бетонные работы поведут после Нового года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭСКогда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стеныСК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151066960_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00e0fbeab7f4804105c59030a40dc9a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
янина павленко, ялта, новости крыма, реконструкция, крым
Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО

Ремонт автовокзала в Ялте планируют завершить к лету 2026 года – мэр

20:08 20.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт автовокзала в Ялте
Ремонт автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ремонт автовокзала в Ялте движется в соответствии с графиком и должен завершиться к лету 2026 года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогу рабочего выезда на объекты сотрудников мэрии курорта с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко.

"Выполнен демонтаж аварийных платформ, в активной фазе монолитные работы, возведение внутренних перегородок, монтаж систем канализации и водопровода. На финише установка витражных оконных блоков. С 1 декабря в ряде помещений приступят к внутренней отделке", – проинформировала Павленко о ходе работ на автовокзале.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСотрудники мэрии Ялты с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко
Сотрудники мэрии Ялты с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Сотрудники мэрии Ялты с сенатором Российской Федерации от Крыма, Героем России Юрием Нимченко
По ее словам, сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 40 человек. К этому времени завершено усиление несущих конструкций – самый объемный этап работ занял практически семь месяцев.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт автовокзала в Ялте
Ремонт автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ремонт автовокзала в Ялте
"Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект", – анонсировала мэр.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт автовокзала в Ялте
Ремонт автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ремонт автовокзала в Ялте
Кроме того, она проинформировала о ходе работ по реконструкции городского рынка. Сейчас на 50% завершен демонтаж, проводится вынос коммуникаций. Ряд небольших зданий сохранят – они станут частью будущего рынка. Геологические изыскания показали, что необходима корректировка проекта – в активной стадии. Глобальные бетонные работы поведут после Нового года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены
СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
 
Янина ПавленкоЯлтаНовости КрымаРеконструкцияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Путин провел совещание с военным блоком - что известно
21:13Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
21:07Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
20:48Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
20:23В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
20:08Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
19:45Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
19:28От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
Лента новостейМолния