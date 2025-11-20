https://crimea.ria.ru/20251120/kak-zaschitit-detey-ot-roditeley-1151027910.html

Как защитить детей от родителей

2025-11-20T06:37

Светлана Савченко

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Если гражданин знает о случаях нарушений прав ребенка со стороны родителей, то заявлять о них, чтобы помочь ребенку, можно в разные инстанции – к работникам полиции, в инстанцию уполномоченного по правам человека, в горадминистрацию или же в социальные службы. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.Также она посоветовала сообщить о факте участковому."Сотрудник ПДН выйдет на адрес и проверит данную информацию, даже без вашего письменного заявления. Мне, как уполномоченному, также можно сообщать с помощью телефонов и электронной почты, приемы веду каждый понедельник с 14.00. Также существует горячая линия по правам ребенка при президенте, она работает круглосуточно", – сказала Савченко.При этом она отметила, что наблюдаются случаи, когда соседи указывают неподтверждаемые факты нарушения прав ребенка из-за личной неприязни или корыстных побуждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образованиеВ Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверкаУберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны

