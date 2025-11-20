Как защитить детей от родителей
Омбудсмен по правам детей назвала способы защиты прав детей от горе-родителей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемень в мужской руке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Если гражданин знает о случаях нарушений прав ребенка со стороны родителей, то заявлять о них, чтобы помочь ребенку, можно в разные инстанции – к работникам полиции, в инстанцию уполномоченного по правам человека, в горадминистрацию или же в социальные службы. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.
"Ко мне с такими историями приходили соседи. Мы начинаем с участкового, который выходит на место, проверяет, есть такой факт или нет. А потом уже органы опеки. Если есть такая опаска, если люди социально неуравновешенные, можно, объединившись с соседями, писать коллективную жалобу", – подсказала она путь тем, кто заметил те или иные нарушения в правах детей со стороны их родителей или опекунов – случаев побоев, ненадлежащего присмотра и так далее.
Также она посоветовала сообщить о факте участковому.
"Сотрудник ПДН выйдет на адрес и проверит данную информацию, даже без вашего письменного заявления. Мне, как уполномоченному, также можно сообщать с помощью телефонов и электронной почты, приемы веду каждый понедельник с 14.00. Также существует горячая линия по правам ребенка при президенте, она работает круглосуточно", – сказала Савченко.
При этом она отметила, что наблюдаются случаи, когда соседи указывают неподтверждаемые факты нарушения прав ребенка из-за личной неприязни или корыстных побуждений.
Читайте также на РИА Новости Крым: