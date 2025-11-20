https://crimea.ria.ru/20251120/inoagentov-v-rossii-lishili-nalogovykh-lgot-1151054866.html
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
Иноагентов в России лишили налоговых льгот - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T15:16
2025-11-20T15:16
2025-11-20T15:20
вячеслав володин
новости
государственная дума рф
закон и право
налоги
ндфл
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_daa639cfa8bf218461a9ba99a6451280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, по информации председателя Госдумы, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов.Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, а также пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.В конце сентября сообщалось, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условияхЗапрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативыБлогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_890b6394c18a188d9e7998c4aa7d74f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, новости, государственная дума рф, закон и право, налоги, ндфл, иноагенты
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
В России иноагенты лишены налоговых льгот – принят соответствующий закон
15:16 20.11.2025 (обновлено: 15:20 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие для иностранных агентов единую ставку НДФЛ в размере 30%", – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации председателя Госдумы, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов.
Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, а также пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.
"Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", – подчеркнул Володин.
В конце сентября сообщалось, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов
отправлена в Госдуму. Предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: