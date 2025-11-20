https://crimea.ria.ru/20251120/inoagentov-v-rossii-lishili-nalogovykh-lgot-1151054866.html

Иноагентов в России лишили налоговых льгот

Иноагентов в России лишили налоговых льгот - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Иноагентов в России лишили налоговых льгот

В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

2025-11-20T15:16

2025-11-20T15:16

2025-11-20T15:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, по информации председателя Госдумы, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов.Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, а также пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.В конце сентября сообщалось, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условияхЗапрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативыБлогера-иноагента Варламова* внесли в список террористов и экстремистов

2025

Новости

