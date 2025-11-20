Рейтинг@Mail.ru
Иноагентов в России лишили налоговых льгот - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
Иноагентов в России лишили налоговых льгот - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Иноагентов в России лишили налоговых льгот
В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T15:16
2025-11-20T15:20
вячеслав володин
новости
государственная дума рф
закон и право
налоги
ндфл
иноагенты
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, по информации председателя Госдумы, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов.Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, а также пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.В конце сентября сообщалось, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.
Иноагентов в России лишили налоговых льгот

В России иноагенты лишены налоговых льгот – принят соответствующий закон

15:16 20.11.2025 (обновлено: 15:20 20.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В России приняли закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Для них установили единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие для иностранных агентов единую ставку НДФЛ в размере 30%", – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации председателя Госдумы, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов.
Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, а также пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.
"Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", – подчеркнул Володин.
В конце сентября сообщалось, что законодательная инициатива Крыма о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов отправлена в Госдуму. Предлагается внести в действующее законодательство положения о запрете на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.
