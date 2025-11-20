https://crimea.ria.ru/20251120/ekspert-nazval-glavnoe-posledstvie-vsekh-tsvetnykh-revolyutsiy-1151053190.html

Эксперт назвал главное последствие всех цветных революций

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Кратный рост коррупции является главным результатом всех цветных революций, в какой бы стране они ни совершались. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал российский радиоведущий, блогер и писатель Армен Гаспарян в ходе видеомоста, посвященного годовщине начала "Евромайдана" на Украине.В качестве ярчайшего примера он привел Украину. После госпереворота в 2014 году, в период президентства Петра Порошенко*, уровень коррупции возрос в 2,5 раза, а при Владимире Зеленском – уже в 4,2 раза.Он отметил, что борьба с коррупцией и другие значимые серьезные вопросы государственной политики решаются отнюдь не на площадях."Об этом не любят говорить любители разнообразных цветных революций: политика – это отнюдь не умение говорить, а это умение слышать и делать. А все вот эти прыжки по майдану, они ведь не про то, чтобы сделать, они про то, чтобы поговорить, а потом разворовать", - подчеркнул аналитик.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го 11 лет госперевороту на Украине: основные фактыТочка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом

