Бахчисарай обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Бахчисарай обесточен из-за аварии
Бахчисарай обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Бахчисарай обесточен из-за аварии
Жители Бахчисарая в четверг остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жители Бахчисарая в четверг остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Также нет света в поселке Каменское Ленинского района Крыма.
Бахчисарай обесточен из-за аварии

В Крыму из-за аварии на сетях обесточен Бахчисарай

16:31 20.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жители Бахчисарая в четверг остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сказано в сообщении.
Также нет света в поселке Каменское Ленинского района Крыма.
