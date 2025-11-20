https://crimea.ria.ru/20251120/bakhchisaray-obestochen-iz-za-avarii-1151058705.html
Бахчисарай обесточен из-за аварии
Бахчисарай обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Бахчисарай обесточен из-за аварии
Жители Бахчисарая в четверг остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T16:31
2025-11-20T16:31
2025-11-20T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Жители Бахчисарая в четверг остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Также нет света в поселке Каменское Ленинского района Крыма.
