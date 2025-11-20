Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников на Рязань – что известно - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/ataka-bespilotnikov-na-ryazan--chto-izvestno-1151045334.html
Атака беспилотников на Рязань – что известно
Атака беспилотников на Рязань – что известно - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Атака беспилотников на Рязань – что известно
В ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T07:05
2025-11-20T07:14
рязанская область
павел малков
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
пожар
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_0a30e545ab84622e9e2e9da71e1d280f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.По данным Малкова, фрагменты вражеских БПЛА обнаружены в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнил руководитель. "В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Пожалуйста, не приближайтесь к ним и в случае их обнаружения немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112", – добавил Малков.Накануне сообщалось, что 17 жилых домов и два магазина повреждены в поселке Ильский Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Обломками БПЛА повредило крыши, выбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены. Кроме того, повреждены навесы, сараи и другие постройки на частных территориях.По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем минувшей ночью сбили 14 украинских беспилотников. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, уничтожили 65 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотниковВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъектыВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
рязанская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_48:0:1233:889_1920x0_80_0_0_f1acd190ea6aa0027a37a3fa0bea60da.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязанская область, павел малков, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, пожар, новости, новости сво
Атака беспилотников на Рязань – что известно

В Рязани вспыхнул пожар на предприятии после атаки беспилотников ВСУ - губернатор

07:05 20.11.2025 (обновлено: 07:14 20.11.2025)
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram.

По данным Малкова, фрагменты вражеских БПЛА обнаружены в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнил руководитель.
"В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Пожалуйста, не приближайтесь к ним и в случае их обнаружения немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112", – добавил Малков.
Накануне сообщалось, что 17 жилых домов и два магазина повреждены в поселке Ильский Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Обломками БПЛА повредило крыши, выбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены. Кроме того, повреждены навесы, сараи и другие постройки на частных территориях.
По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем минувшей ночью сбили 14 украинских беспилотников. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, уничтожили 65 дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотников
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
 
Рязанская областьПавел МалковБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияПожарНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
07:18Над Крымом сбили беспилотник
07:05Атака беспилотников на Рязань – что известно
06:52Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
06:37Как защитить детей от родителей
06:10"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах
00:01Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
23:20Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
23:02Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
22:52"Десант" Пентагона в Киеве: что ждет Минобороны Украины на фоне скандала
22:43Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
Лента новостейМолния