Атака беспилотников на Рязань – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горит предприятие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.По данным Малкова, фрагменты вражеских БПЛА обнаружены в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнил руководитель. "В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Пожалуйста, не приближайтесь к ним и в случае их обнаружения немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112", – добавил Малков.Накануне сообщалось, что 17 жилых домов и два магазина повреждены в поселке Ильский Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Обломками БПЛА повредило крыши, выбило стекла, посекло двери, фасады, потолки и стены. Кроме того, повреждены навесы, сараи и другие постройки на частных территориях.По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем минувшей ночью сбили 14 украинских беспилотников. Всего над Черным и Азовским морями, а также четырьмя областями, уничтожили 65 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сработала ПВО - сбиты 11 беспилотниковВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъектыВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS

