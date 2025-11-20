https://crimea.ria.ru/20251120/Kakoy-segodnya-prazdnik-20-noyabrya-1117647979.html

Какой сегодня праздник: 20 ноября

Какой сегодня праздник: 20 ноября - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Какой сегодня праздник: 20 ноября

Сегодня празднуют Всемирный день ребенка, День педиатра, а в России отмечают День работника транспорта. 20 ноября стартовал Нюрнбергский процесс, в этот день запустили первый модуль МКС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня празднуют Всемирный день ребенка, День педиатра, а в России отмечают День работника транспорта. 20 ноября стартовал Нюрнбергский процесс, в этот день запустили первый модуль МКС. На свет появились русская поэтесса "серебряного века" Зинаида Гиппиус, советская и российская балерина Майя Плисецкая, известный советский актер, Народный артист СССР Алексей Баталов, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Что празднуют в мире20 ноября празднуют Всемирный день ребенка. Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам ввести практику празднования этого дня в знак мирового братства и взаимопонимания детей. Организация предложила выбрать любую дату для этого дня, однако 20 ноября знаменует день, в который была принята Декларация прав ребенка в 1959 году. В этот же день в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка.С предыдущим праздником неразрывно связан еще один – День педиатра. Дата была выбрана из тех же соображений, что и Всемирный день детей – после принятия Декларации прав ребенка. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия стоит на страже здоровья ребенка. Поэтому оба праздника идут рука об руку во многих государствах мира.Профессиональный День работников транспорта также отмечают сегодня. Соответствующий приказ вышел в свет 10 августа 2020 года. Этот день объединяет различные виды транспортной структуры России. В качестве даты празднования 20 ноября было выбрано с привязкой к историческому событию начала XIX века, когда император Александр I учредил первый в России единый госорган в транспортной сфере – Управление водных и сухопутных коммуникаций.Знаменательные события20 ноября в 1945 году начался Нюрнбергский процесс – международный суд над группой главных нацистских военных преступников, бывших руководителями гитлеровской Германии. Он продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Подсудимым предъявили обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности.25 лет назад с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К" с первым модулем Международной космической станции (МКС) — функциональным грузовым блоком "Заря". С тех пор началось строительство нового космического комплекса на околоземной орбите. В создании модуля "Заря" в общей сложности участвовало около 240 российских предприятий.Кто родился155 лет назад на свет появилась русская поэтесса "серебряного века" Зинаида Гиппиус. Она стояла у истоков русского символизма. Вместе с мужем основала Религиозно-Философское Общество в Петербурге. Поэтессе принадлежат также и эссе, которые она публиковала под псевдонимами Антон Крайний, Лев Пущин, Товарищ Герман, Роман Аренский, Антон Кирша, Никита Вечер.20 ноября 1925 года родилась известная советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР Майя Плисецкая. С детства девочку воспитывали дядя и тетя, которые танцевали в балетной труппе Большого театра. Плисецкая известна своими партиями Авроры в "Спящей красавице", Раймонды в одноименном балете Глазунова, Хозяйки медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева, Мехмэнэ-Бану в "Легенде о любви" Меликова, а также в роли Одетты и Одилии в "Лебедином озере" Чайковского. Балерина снималась в кино, основала и возглавила труппу "Имперский Русский балет". Оставила сцену в возрасте 65 лет, затем длительное время участвовала в концертах, потом вела мастер-классы. Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене (Германия) от сердечного приступа.В этот день родился советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР Алексей Баталов. Он рос в актерской семье, где часто гостили Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Зощенко, Фаина Раневская, Лидия Русланова, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович. Баталов известен работами в знаменитых картинах: "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья", "Москва слезам не верит", "Живой труп", "Бег", "Чисто английское убийство", "Звезда пленительного счастья". Особое место в творчестве Баталова занимала работа на радио. По его радиоспектаклям учились работать радиорежиссеры, их изучали театроведы. Скончался Алексей Баталов во сне 15 июня 2017 года в Москве, на 89-м году жизни.Сегодня исполняется 79 лет Патриарху Кириллу (в миру — Владимир Гундяев). С 2009 года он является Патриархом Московским и всея Руси. Автор многих книг, ему также принадлежит более 700 публикаций и докладов на богословские и церковно-исторические темы. Патриарх Кирилл является почетным членом, доктором и профессором ряда российских и иностранных академий, лауреатом международной Ловийской премии мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

