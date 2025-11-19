Рейтинг@Mail.ru
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
Три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре. О случившемся сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T13:07
2025-11-19T13:07
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151024828_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d53547bc24b89c8a2a68b31b58755ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре. О случившемся сообщили в краевом главке МВД.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на Ростовском шоссе.На месте происшествия погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дтп, краснодар, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, новости
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре

В Краснодаре машины загорелись после массового ДТП – три человека погибли

13:07 19.11.2025
 
© 23 МВДВ Краснодаре после ДТП сгорели три машины
В Краснодаре после ДТП сгорели три машины
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре. О случившемся сообщили в краевом главке МВД.
Отмечается, что авария произошла накануне вечером на Ростовском шоссе.

"Неустановленный водитель BMW допустил неуправляемый занос транспорта, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Иномарка продолжила движение и столкнулась с легковым Volkswagen. ️Иномарки загорелись", - рассказали подробности правоохранители.

На месте происшествия погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.
© 23 МВДВ Краснодаре после ДТП сгорели три машины
В Краснодаре после ДТП сгорели три машины
© 23 МВД
В Краснодаре после ДТП сгорели три машины
