Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
Три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре. О случившемся сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T13:07
2025-11-19T13:07
2025-11-19T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в горящих машинах после массового ДТП в Краснодаре. О случившемся сообщили в краевом главке МВД.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на Ростовском шоссе.На месте происшествия погиб неустановленный водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.
Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в Краснодаре
