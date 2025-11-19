https://crimea.ria.ru/20251119/vzryvy-v-dzhankoyskom-rayone-kryma--rabotayut-sapery-1151022352.html
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
Взрывоопасные предметы обезвредят специалисты МЧС в Джанкойском районе Крыма. Работы запланированы на вторую половину дня. Об этом проинформировала глава... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T11:28
2025-11-19T11:28
2025-11-19T11:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы обезвредят специалисты МЧС в Джанкойском районе Крыма. Работы запланированы на вторую половину дня. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.Глава районной администрации уточнила, что взрывоопасные предметы уничтожат между селами Майское и Ларино. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореМЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
В Джанкойском районе Крыма в среду будут работать взрывотехники