Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы - РИА Новости Крым, 19.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251119/vzryvy-v-dzhankoyskom-rayone-kryma--rabotayut-sapery-1151022352.html
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
Взрывоопасные предметы обезвредят специалисты МЧС в Джанкойском районе Крыма. Работы запланированы на вторую половину дня. Об этом проинформировала глава... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы обезвредят специалисты МЧС в Джанкойском районе Крыма. Работы запланированы на вторую половину дня. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.Глава районной администрации уточнила, что взрывоопасные предметы уничтожат между селами Майское и Ларино. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы обезвредят специалисты МЧС в Джанкойском районе Крыма. Работы запланированы на вторую половину дня. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.
"Сегодня с 13:00 до 16:00 взрывотехническая группа МЧС будет проводить обезвреживание взрывоопасных предметов. В связи с этим возможны громкие звуки", – сказано в сообщении.
Глава районной администрации уточнила, что взрывоопасные предметы уничтожат между селами Майское и Ларино. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.
Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
