ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей
ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей
Объем одобренных кредитных сделок ВТБ с корпоративными клиентами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысил 78 миллиардов рублей, из которых 70... РИА Новости Крым, 19.11.2025
втб
новые регионы россии
новости
банк
новые регионы россии
12:55 19.11.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Объем одобренных кредитных сделок ВТБ с корпоративными клиентами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысил 78 миллиардов рублей, из которых 70 миллиардов рублей направлены на реализацию значимых инвестиционных проектов, преимущественно в сферах жилищного строительства, сельского хозяйства, телекоммуникаций и торговли, сообщает пресс-служба банка.
В частности, благодаря финансированию банка в регионах будет возведено 615 тысяч квадратных метров жилья. При содействии ВТБ продолжает развиваться мобильная и фиксированная связь, сфера торговли, промышленность и добыча природных ресурсов.
Сегмент среднего и малого бизнеса в регионах показывает значительный рост, благодаря чему активная клиентская база ВТБ с начала года выросла в несколько раз. Кроме того, число установленных платежных POS-терминалов увеличилось в 5,2 раза, а оборот по ним за этот же период – почти в восемь раз, что отражает рост деловой активности и расширение безналичных расчетов среди предпринимателей. В числе лидеров по обороту эквайринга – Херсонская область и ДНР.
"Новые регионы демонстрируют заметный рост деловой активности и продолжают интегрироваться в экономическую и финансовую среду страны. Несмотря на трудности, здесь формируется предпринимательская экосистема с большим потенциалом развития. Положительная динамика кредитного портфеля и увеличение числа клиентов наглядно подтверждают это", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
ВТБ активно развивает присутствие в Донбассе и Новороссии: работает 18 отделений и три удаленные точки обслуживания. Сеть банкоматов насчитывает 130 устройств, до конца года их количество увеличится до 170. Первые офисы ВТБ начали работу в июле 2024 года в Луганске – до этого банк осуществлял обслуживание клиентов через местные многофункциональные центры.
