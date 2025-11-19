https://crimea.ria.ru/20251119/vtb-profinansiruet-proekty-kompaniy-v-novykh-regionakh-na-78-mlrd-rubley-1151024481.html

ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Объем одобренных кредитных сделок ВТБ с корпоративными клиентами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысил 78 миллиардов рублей, из которых 70 миллиардов рублей направлены на реализацию значимых инвестиционных проектов, преимущественно в сферах жилищного строительства, сельского хозяйства, телекоммуникаций и торговли, сообщает пресс-служба банка.В частности, благодаря финансированию банка в регионах будет возведено 615 тысяч квадратных метров жилья. При содействии ВТБ продолжает развиваться мобильная и фиксированная связь, сфера торговли, промышленность и добыча природных ресурсов.Сегмент среднего и малого бизнеса в регионах показывает значительный рост, благодаря чему активная клиентская база ВТБ с начала года выросла в несколько раз. Кроме того, число установленных платежных POS-терминалов увеличилось в 5,2 раза, а оборот по ним за этот же период – почти в восемь раз, что отражает рост деловой активности и расширение безналичных расчетов среди предпринимателей. В числе лидеров по обороту эквайринга – Херсонская область и ДНР.ВТБ активно развивает присутствие в Донбассе и Новороссии: работает 18 отделений и три удаленные точки обслуживания. Сеть банкоматов насчитывает 130 устройств, до конца года их количество увеличится до 170. Первые офисы ВТБ начали работу в июле 2024 года в Луганске – до этого банк осуществлял обслуживание клиентов через местные многофункциональные центры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

