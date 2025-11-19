https://crimea.ria.ru/20251119/vsu-nanesli-udar-po-zaporozhskoy-oblasti--povrezhdeny-energoobekty-1151038875.html

ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты

ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 19.11.2025

ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты

В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T19:12

2025-11-19T19:12

2025-11-19T19:12

евгений балицкий

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

энергетика

запорожская область

новые регионы россии

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a9d3b6303e29423bc8b2fa34a4c6a1bd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона Евгений Балицкий.По его информации, энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются из-за того, что противник может нанести повторые удары."Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - добавил губернатор.В минувшую субботу украинские боевики также наносили массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе были обесточены 66 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в Запорожской области – 14 раненых и один погибНа Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторамВ Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергетика, запорожская область, новые регионы россии, новости, происшествия