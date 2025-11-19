Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T19:12
2025-11-19T19:12
евгений балицкий
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
энергетика
запорожская область
новые регионы россии
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона Евгений Балицкий.По его информации, энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются из-за того, что противник может нанести повторые удары."Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - добавил губернатор.В минувшую субботу украинские боевики также наносили массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе были обесточены 66 тысяч абонентов.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
Новости
евгений балицкий, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергетика, запорожская область, новые регионы россии, новости, происшествия
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты

ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждена критическая инфраструктура

19:12 19.11.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона Евгений Балицкий.
"Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По его информации, энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются из-за того, что противник может нанести повторые удары.
"Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - добавил губернатор.
В минувшую субботу украинские боевики также наносили массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе были обесточены 66 тысяч абонентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли жилые дома в Запорожской области – 14 раненых и один погиб
На Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторам
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
 
Евгений БалицкийАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ЭнергетикаЗапорожская областьНовые регионы РоссииНовостиПроисшествия
 
Лента новостейМолния