https://crimea.ria.ru/20251119/vsu-nanesli-udar-po-zaporozhskoy-oblasti--povrezhdeny-energoobekty-1151038875.html
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T19:12
2025-11-19T19:12
2025-11-19T19:12
евгений балицкий
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
энергетика
запорожская область
новые регионы россии
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a9d3b6303e29423bc8b2fa34a4c6a1bd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Запорожской области нет света в результате ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губерантор региона Евгений Балицкий.По его информации, энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются из-за того, что противник может нанести повторые удары."Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - добавил губернатор.В минувшую субботу украинские боевики также наносили массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе были обесточены 66 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в Запорожской области – 14 раненых и один погибНа Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторамВ Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_a7498c2668e9a769765b110349e5de04.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергетика, запорожская область, новые регионы россии, новости, происшествия
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждена критическая инфраструктура