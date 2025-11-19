В трех городах и двух районах Крыма в среду будут перебои с водой

https://crimea.ria.ru/20251119/v-trekh-gorodakh-i-dvukh-rayonakh-kryma-v-sredu-budut-pereboi-s-vodoy-1151019911.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В трех городах и двух поселках Крыма в среду будет ограничено водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".В Симферополе водоснабжение будет отсутствовать до 13:00 на улицах Майская, Ясная, Казаряна, Ягодная, Тесленко, Школьная, Механизаторов, Проспект Победы, Талая, Фестивальная, Степная, Апрельская, Отважных, Белая, Дружных, переулках Апрельский, Тенистый, Урожайный. Кроме того, воды не будет в пригородном селе Каштановое на улицах Лесная, Тополевая, Тихая, Грибоедова.В Евпаторийском филиале до 20:00 без воды будет поселок Заозерное – кроме района "Световой Маяк". На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды. А в Джанкойском районе - до 16:00 будет отсутствовать водоснбжение в селе Янтарное.В Керчи до 20:00 воды не будет у абонентов улиц Блюхера, Ворошилова, Индустриальное шоссе. Также будет снижено давление, возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.В Феодосии до 17:00 не будет воды на улицах Стамова, Володарского, 1-го Мая, Пономаревой, Садовая, Кочмарского, Советская, Русская, переулках Лысогорный, Военно-Морской, 2-й Кочмарский. На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В трех городах и двух поселках Крыма в среду будет ограничено водоснабжение из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"19 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в нескольких районах Крыма", – сказано в сообщении.
В Симферополе водоснабжение будет отсутствовать до 13:00 на улицах Майская, Ясная, Казаряна, Ягодная, Тесленко, Школьная, Механизаторов, Проспект Победы, Талая, Фестивальная, Степная, Апрельская, Отважных, Белая, Дружных, переулках Апрельский, Тенистый, Урожайный. Кроме того, воды не будет в пригородном селе Каштановое на улицах Лесная, Тополевая, Тихая, Грибоедова.
В Евпаторийском филиале до 20:00 без воды будет поселок Заозерное
– кроме района "Световой Маяк". На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды. А в Джанкойском районе - до 16:00 будет отсутствовать водоснбжение в селе Янтарное.
В Керчи до 20:00 воды не будет у абонентов улиц Блюхера, Ворошилова, Индустриальное шоссе. Также будет снижено давление, возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
В Феодосии до 17:00 не будет воды на улицах Стамова, Володарского, 1-го Мая, Пономаревой, Садовая, Кочмарского, Советская, Русская, переулках Лысогорный, Военно-Морской, 2-й Кочмарский. На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды.
