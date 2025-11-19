Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
В Симферополе пожарные ликвидировали возгорание в магазине, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе пожарные ликвидировали возгорание в магазине, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.По информации ведомства, пожар произошел на ул. 60 лет Октября – загорелись б/у вещи в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажки.Причину возгорания установят эксперты, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что кровля частного дома загорелась в селе Плотинное Бахчисарайского района. Из-за возникшего пожара существовала угроза взрыва газовых баллонов. Кроме того, утром в понедельник стало известно, что в Судаке сгорел частный дом на площади 120 квадратных метров. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет.
новости крыма, симферополь, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки

Пожар в магазине на первом этаже жилой пятиэтажки потушили в Симферополе

21:13 19.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе пожарные ликвидировали возгорание в магазине, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
По информации ведомства, пожар произошел на ул. 60 лет Октября – загорелись б/у вещи в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажки.
"Площадь пожара составила 1 кв. м. Распространения огня не допущено. Пострадавших нет. От МЧС России задействовано шесть человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.
Причину возгорания установят эксперты, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что кровля частного дома загорелась в селе Плотинное Бахчисарайского района. Из-за возникшего пожара существовала угроза взрыва газовых баллонов. Кроме того, утром в понедельник стало известно, что в Судаке сгорел частный дом на площади 120 квадратных метров. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
В Симферополе сгорела станция техобслуживания
 
