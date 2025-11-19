https://crimea.ria.ru/20251119/v-simferopole-gorel-magazin-na-pervom-etazhe-zhiloy-pyatietazhki-1151041745.html
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
В Симферополе пожарные ликвидировали возгорание в магазине, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T21:13
2025-11-19T21:13
2025-11-19T21:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе пожарные ликвидировали возгорание в магазине, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.По информации ведомства, пожар произошел на ул. 60 лет Октября – загорелись б/у вещи в магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажки.Причину возгорания установят эксперты, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что кровля частного дома загорелась в селе Плотинное Бахчисарайского района. Из-за возникшего пожара существовала угроза взрыва газовых баллонов. Кроме того, утром в понедельник стало известно, что в Судаке сгорел частный дом на площади 120 квадратных метров. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦВ Инкермане горит частный дом - пострадала женщинаВ Симферополе сгорела станция техобслуживания
