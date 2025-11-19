Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
В Севастополе второй раз за день остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:57 19.11.2025 (обновлено: 21:00 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
