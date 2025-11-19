https://crimea.ria.ru/20251119/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-perekryli-reyd-1151041502.html

В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд

В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд

В Севастополе второй раз за день остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T20:57

2025-11-19T20:57

2025-11-19T21:00

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

2025

Новости

севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя