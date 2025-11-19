Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Севастополе воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T15:37
2025-11-19T15:38
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу

15:37 19.11.2025 (обновлено: 15:38 19.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
