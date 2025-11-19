https://crimea.ria.ru/20251119/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-paromnoe-soobschenie-1151020432.html
В Севастополе непогода остановила паромное сообщение
В Севастополе непогода остановила паромное сообщение - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Севастополе непогода остановила паромное сообщение
В Севастополе из-за непогоды остановили паром. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T09:54
2025-11-19T09:54
2025-11-19T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановили паром. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня облачно с прояснениями, ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с.
В Севастополе непогода остановила паромное сообщение
В Севастополе из-за непогоды остановили паромное сообщение