В Севастополе непогода остановила паромное сообщение - РИА Новости Крым, 19.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251119/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-paromnoe-soobschenie-1151020432.html
В Севастополе непогода остановила паромное сообщение
2025-11-19T09:54
2025-11-19T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановили паром. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня облачно с прояснениями, ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе непогода остановила паромное сообщение

09:54 19.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановили паром. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

"Паром приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня облачно с прояснениями, ночью и днем временами небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с.
